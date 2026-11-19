باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ سید سعید عزیزی شامگاه پنجشنبه در این باره اظهار کرد: چهار دانشجو برای تفریح به یکی از روستا‌های اطراف این شهرستان رفته بودند که به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی در استفاده از بخاری نفتی، دچار مسمومیت ناشی از دود این وسیله گرمایشی شدند.

وی افزود: در این حادثه سه نفر از دانشجویان جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر به بیمارستان منتقل شد که خوشبختانه وضعیت جسمانی وی رو به بهبود است.

تاکید پلیس بر رعایت نکات ایمنی وسایل گرمایشی

سرهنگ عزیزی با تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی از شهروندان خواست با تامین تهویه مناسب محیط و استفاده صحیح از این وسایل، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.

فرمانده انتظامی شیروان خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

شهرستان شیروان با ۱۵۷ هزار نفر جمعیت به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت خراسان شمالی در ۶۰ کیلومتری شرق بجنورد قرار دارد.