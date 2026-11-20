باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حسین شلوشی، تحلیلگر سیاسی عراق، تاکید کرد که «دست آمریکا در تمامی روند‌های سیاسی عراق حضور دارد» و واشنگتن بر دولت این کشور اعمال فشار می‌کند.

شلوشی در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین، درباره پرونده قاچاق نفت نیز تاکید کرد آنچه درباره قاچاق نفت با استفاده از کامیون‌ها مطرح می‌شود، در مقایسه با حجم قاچاق از طریق خطوط لوله قابل مقایسه نیست.

پیامد‌های پرونده قاچاق نفت در منطقه جرف‌النصر، در شمال استان بابل عراق، همچنان ادامه دارد. مقام‌های عراقی کتائب حزب‌الله را به دست داشتن در قاچاق نفت و فرآورده‌های نفتی متهم کرده‌اند؛ اتهامی که این گروه آن را رد کرده و معتقد است این پرونده برای اعمال فشار بر آن و وادار کردنش به کنار گذاشتن سلاح‌هایش مطرح شده است.

این بحران پس از افشای گزارشی اطلاعاتی آغاز شد که در آن از برداشت غیرقانونی نفت از خطوط لوله، ذخیره‌سازی و انتقال آن با استفاده از تانکر‌ها سخن گفته شده بود. در پی این گزارش، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، کمیته‌ای را برای تحقیق در این زمینه تشکیل داد.

دولت عراق نیز پس از اعلام نتایج بررسی‌های میدانی و تایید وجود قاچاق و دستکاری در تاسیسات نفتی، از برکناری ۹ مقام امنیتی و نفتی و ارجاع افراد مظنون به دستگاه قضایی خبر داد.

کتائب حزب‌الله اتهامات را رد کرد و آن را به پرونده سلاح مرتبط دانست

در مقابل، کتائب حزب‌الله اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرد و در بیانیه‌ای که ۱۵ نوامبر منتشر شد، اعلام کرد کمیته فنی که وارد منطقه شده بود، هیچ‌گونه تخلفی در خطوط لوله نفتی پیدا نکرده است.

این گروه توضیح داد تاسیساتی که از آنها تصویربرداری شده، محل قاچاق نفت نیستند، بلکه شامل مخازن سوخت و یک پالایشگاه برای بهبود کیفیت سوخت می‌شوند که برای تامین سوخت خودرو‌های نظامی، ژنراتور‌ها و تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کتائب حزب‌الله همچنین دفتر نخست‌وزیر عراق را به انتشار گزارش‌های «ساختگی» متهم کرد و مدعی شد آنچه در حال وقوع است، کارزاری با هدف اعمال فشار سیاسی و امنیتی برای خلع سلاح این گروه، در سایه فشار‌های آمریکا، عربستان و امارات است.

منبع: المیادین