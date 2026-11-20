باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که برای تعیین زمان و دستور کار نشست صلح بعدی با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان رئیس جمهور آمریکا گفت‌و‌گو خواهد کرد.

زلنسکی این اظهارات را پس از گفت‌و‌گو با مقامات اروپایی مطرح کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار برگزاری نشستی چهارجانبه با حضور اوکراین، اروپا، آمریکا و روسیه شد.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین اعلام کرد که اروپا بر سر نمایندگان خود به توافق رسیده و با مشارکت پنج کشور، اتحادیه اروپا و ناتو در مذاکرات بعدی شرکت خواهد کرد.

ترامپ، پوتین و شی، رؤسای جمهور آمریکا، روسیه و چین امروز (پنجشنبه) در شهر شنژن چین و در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه دیداری سه‌جانبه برگزار کردند. این نشست نخستین دیدار سه‌جانبه سران این سه کشور بود.

در همین حال، هم‌زمان با دیدار ترامپ و پوتین در چین، سران شماری از کشور‌های اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، انگلیس، لهستان و ایتالیا به همراه دبیرکل ناتو در برلین گرد هم آمدند تا حمایت خود از اوکراین را اعلام کرده و درباره تضمین‌های امنیتی این کشور پس از برقراری آتش‌بس گفت‌و‌گو کنند.

کشور‌های اروپایی نگران‌اند که آمریکا و روسیه درباره آینده جنگ اوکراین به توافقی برسند که بدون مشارکت کی‌یف و متحدان اروپایی آن شکل گرفته باشد.

منبع: بریکینگ نیوز