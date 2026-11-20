باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عابدینی معاون سیاسی رسانه ملی و کارشناس ارشد حوزه بین الملل در یادداشتی نوشت:

امام مجاهد شهید در زمره ایران دوست ترین چهره ای است که تاریخ سراغ دارد. این ایران دوستی نه سر از مصلحت که یک باور قلبی بود. امام خامنه ای در نخستین ماه های دفاع مقدس ۸ ساله وقتی که در مورد ارتباط وطن و اسلام مورد پرسش قرار می گیرند فرمودند: وطن، امروز با اسلام یکی است، روی هم قرار گرفته است، اگر غیر از این بود جای سوال و جای جواب داشت.

معمار قدرت ایران نوین که در این مسیر تا پای جان ایستادند در جمع رزمندگان جنگ تحمیلی اول افزودند: امروز وطن شما یعنی ایرانِ عزیز با اندیشه‌ی اسلام یعنی مایه‌ی اصلی انقلاب هر دو با هم قفل شدند، منطبق شدند، شما اگر بخواهید از انقلاب اسلامی ایران دفاع کنید اما از ایران دفاع نکنید، می‌شود؟ چنین چیزی ممکن است؟

رهبر شهید حدود نیم قرن پس از آن هم در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی‌ علیه‌السلام خطاب به آقای محمود کریمی فرمودند: اگر خسته نمی‌شوی «ای ایران» بخوان! . این رفتار تبلور عینی جایگاه " ایران " در اندیشه ان اسطوره بی همتای دوران بود.

این تفکر در پیام های حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر عزیز انقلاب اسلامی هم نمود عینی دارد. کلید واژه " ایران " در حدود ۸۰ پیامی که تاکنون ایشان صادر نموده اند بیش از یکصد بار بکار رفته که در قالب سه ضلع یک مثلث قابل روایت است.

الف : ایران بمنزله یک جامعه ملی – اسلامی که دارای هویت تاریخی و فرهنگی والایی است.

ب: ایران بمنزله یک واحد سرزمینی که نیازمند امنیت و برخوردار از توان دفاعی است.

ج: ایران بمنزله یک نظام سیاسی که در مسیر پیشرفت و " قوی تر شدن " حرکت می کند.

رهبر انقلاب اسلامی در پیامی که بمناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با والاترین واژه ها تصریح کردند: ملت عزیز ایران در دفاع مقدس سوم نیز همچون دو جنگ تحمیلی قبلی ثابت کردند که داستان‌های اسطوره‌ای فردوسی، واقعیت زندگی و شخصیت قهرمانانه‌ی آنان بوده و مفاهیم انسان‌ساز، سلحشورانه، و قرآنیِ شاهنامه، همه‌ی اقوام و اقشار ایران را در حفظ هویت، اصالت و استقلال خود و مبارزه با «ضحّاک‌وَشانِ» متجاوز، همدل و همراه و همساز می‌کند.

این توصیفی زیبا و هنرمندانه از ایران بمثابه یک جامعه ملی - اسلامی است که از هویت تاریخی و فرهنگی با قدمتی دیرینه برخوردار است. پرچم هم دومین مولفه ای است که در کنار ربان از شاخصه های هویت ایران بزرگ است که ایت الله خامنه ای در مورد ان می فرمایند : از جمله مصادیق تقوا، رعایت نعمت عظیم وحدت ملّی و انسجام بی‌بدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملّت بعثت یافته ارزانی شده و در زمره‌ی مهمترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ می‌باشد.

رهبر انقلاب اسلامی در این حوزه البته چشم انداز پیروزی نهایی به مدد استواری ملت را نیز ترسیم می کنند که : مقاومت غیورانه و پیروزی افتخارآمیز در برابر تهاجم دیوسیرتان و شیاطین جهان، ملت را برای پاسداری از استقلال تمدنی و مقابله با تهاجم زبانی، فرهنگی، و سبک زندگی امریکایی آماده‌تر کرده است تا با ابتکار و نوآوریِ فعالان عرصه‌ی فرهنگی در جهت تأمین پدافند زبانی و گفتمانی و رشد و بالندگی کودکان، نوجوانان و جوانان، مراحل باقیمانده تا پیروزی نهایی را با استواری بیشتر بپیماید، بِعَون الله تعالی.

" استقلال تمدنی " ، " مقابله با تهاجم زبانی " و " تامین پدافند زبانی " از کلید واژه هایی است که رهبر عزیز انقلاب اسلامی برای نخستین بار وارد ادبیات حکمرانی کرده اند.

دومین دال مرکزی اندیشه حضرت ایت الله خامنه ای عزیز در مورد " ایران " نگاه به جغرافیای سیاسی ممتاز ایران زمین برمی گردد که نیازمند توان دفاعی برای حفظ امنیت و قدرت بازدارندگی ان است. رهبر انقلاب اسلامی حتی جغرافیای کشور را یک " موهبت " ، " نعمت " و هم راستا با حفظ هویت و تمدنی می دانند.

ایشان بصراحت در مورد خلیج فارس بیان داشته اند که : یکی از نعمتهای بی‌بدیل خداوند متعال برای ملّتهای مسلمان منطقه‌ی ما خصوصاً مردم شریف ایران اسلامی، موهبت " خلیج فارس " است. نعمتی فراتر از یک پهنه‌ی آبی که بخشی از هویت و تمدن‌مان را شکل داده و علاوه بر نقطه اتصال ملّتها، مسیر حیاتی و منحصر به فرد اقتصاد جهانی را در تنگه هرمز و پس از آن دریای عمان ایجاد کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی ، مقابله با دسیسه دشمنان که " ایرانی از هم گسسته می خواستند " را چه در زمان جنگ ۸ ساله و چه در زمان جنگ رمضان را هم از برکات نیروهای مسلح دانسته اند که انان را " از توهم امکان تسلط بر میهن عزیز و احیانا تجزیه ان خارج نموده اند."

ایشان تصریح کرده اند : ارتش اسلام اینک همچون دو جنگ تحمیلی سابق، دلاورانه از آب و خاک و پرچمی که به آن تعلق دارد دفاع می‌کند و با تکیه‌گاه قوی الهی و مردمی خود و در صفوفی متراکم و مستحکم، دوشادوش دیگر مجاهدان نیرو‌های مسلح با دو ارتش رأس جبهه‌ی کفر و استکبار، پنجهدر پنجه درافکنده و ضعف و مَذِلَّت آنان را در انظار جهانیان نمایان ساخته است.

رسیدن به " ایران هرچه قوی تر " هم گزاره ای است که در پیام رهبر انقلاب اسلامی مورد تاکید قرار دارد و می فرمایند: یکی از امور ضروری برای دستیابی به این هدف، علاوه بر تلاش شبانه‌روزی و ابتکار مستمر، تبیین و روایت قدرت و قوّت ایران و ملّت عزیز آن می‌باشد."

رهبر انقلاب اسلامی با ارائه تصویری امیدبخش از کشور بیان می دارند: " این روز‌هایی که در آن هستیم پُر است از پیشرفت، عزّت، استقلال، و قدرِ اَعلای اعتبار در جهان اسلام و بلکه کلّ جهان. امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می‌دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین می‌گویند؛ ولی محاسبات الهی، کشوری که خود را متعلّق به عترت طاهره صلوات‌الله و سلامه علیهم‌اجمعین می‌داند و عمدة مردمانش دلبسته آن والامقامانند و برای اقامه حق هراسی ندارند را قدرت اوّل جهان می‌داند."

بهر روی ، " ایران " در منظومه فکری رهبر عزیز انقلاب اسلامی نه فقط از منظر ملی و عقلانی قابل تحلیل است که حتی از منظر دینی هم از جایگاه رفیعی برخوردار است. این بیانگر استمرار همان نگاه امام شهید است که " وطن " و " اسلام " را یکی می دانند و در شب عاشورا می فرمایند: " ای ایران " بخوان.

منبع: رسانه ملی