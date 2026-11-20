باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برابر تیم فوتبال پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال می رود که محمد حسین کنعانی زاده، اوستون اورونوف و مارکوباکیچ در این بازی حضور ندارند.

پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس بار دیگر درون دروازه قرار می گیرد و امیدوار است با بسته نگه داشتن دروازه اش کلین شیت کند.

با وجود اینکه محمد مهدی زارع مدافع ملی پوش مشکلی برای همراهی سرخپوشان در بازی با پیکان ندارد، اما به نظر نمی رسد که تارتار بر روی زارع ریسک کند و او را در ترکیب اصلی قرار بدهد. برایان اساس احتمال دارد دانیال ایری و ابرقویی نژاد زوج خط دفاعی پرسپولیس را تشکیل می دهند.

مجید عیدی و تیکدری نژاد در دفاع های چپ و راست پرسپولیس قرار می گیرند.

با وجود اینکه خدابنده لو در تمرینات گروهی شرکت کرده و مشکلی برای همراهی تیمش ندارد، اما به نظر می رسد تارتار ریسک نکند و از زوج پور علی و لطیفی فر در هافبک وسط استفاده کند.

محمد مهدی محبی به همراه تیوی بیفوما وینگرهای چپ و راست پرسپولیس در بازی امروز خواهد بود.

علی علیپور و محمد عمری نیز زوج خط حمله پرسپولیس را تشکیل می دهند.

ترکیب احتمال پرسپولیس برابر پیکان به شرح زیر است:

پیام نیازمند، مجید عیدی، حسین ابرقویی، دانیال ایری، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، پوریا لطیفی‌فر، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، محمد عمری و علی علیپور.