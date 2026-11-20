باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - محمد نصیری لاکه معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان رودبار با اشاره به نخستین رویداد سرمایه گذاری گیلان در گفتگو با خبرنگار ما گفت : شهرستان رودبار یکی از شهرستان های گیلان با ظرفیت های بالا در حوزه سرمایه گذاری است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان رودبار با بیان اینکه در نمایشگاه این رویداد شهرستان رودبار با سه غرفه تخصصی حضور داشت، گفت: در این نمایشگاه شهرستان رودبار با ۵ برند شرکت کرد.

وی تصریح کرد: در رویداد سرمایه گذاری گیلان شهرستان رودبار ۱۴بسته سرمایه گذاری در بخش های بازار ، امور خدماتی ، گردشگری سلامت و گردشگری ورزشی و کشاورزی ، صنعت برای سرمایه گذاران طراحی شد.

نصیری لاکه اضافه کرد: در این بسته ها سعی برآن شد که ظرفیت های مختلف شهرستان برای معرفی به سرمایه گذاران تدوین شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان رودبار به تولید انرژی برق و انرژی های نو در این شهرستان اشاره کرد وافزود : نیروگاه فسیلی و نیروگاه خورشیدی ، انرژی بادی و آبی از اهم ظرفیت های این شهرستان شمرده می شود.

نصیری لاکه به دیگر ظرفیت های این شهرستان اشاره و اظهار داشت : ورزش های هوایی ، صخره نوردی ودهکده سلامت از دیگر ظرفیت های سلامت این شهرستان می باشد.

وی به مذاکره ۴ سرمایه گذار در این رویداد اشاره و اذعان داشت : ایجاد تأسیسات گردشگری و خدمات رفاهی از اهم مواردی بود که این سرمایه گذاران مذاکره اولیه را انجام داده و وارد تفاهم نامه در این حوزه شدیم .

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان رودبار با بیان اینکه در حوزه گردشگری با سه شرکت وارد مذاکره شدیم تصریح کرد: گردشگری آب گرم سنگرود ، دریاچه ویستام در شهر خورگام و دریاچه ویشان در بخش رحمت آباد از اهم مناطقی بود که قرارداد سرمایه گذاران در این بخش مذاکره اولیه انجام شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان رودبار اظهار داشت : در فاز نخست سرمایه گذاری برابر با ۳۰همت سرمایه گذاری در این بخش انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه این رویداد نخستین تجربه این استان در بخش سرمایه گذاری است، گفت : نقاط قوت و ضعف های این رویداد شناسایی و در رویداد های بعد با قدرت بیشتری حضور خواهیم داشت .