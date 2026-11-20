باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه (ناهید) شعشعانی پس از ماه‌ها تحمل بیماری شامگاه پنجشنبه ۲۸ آبان درگذشت.

ناهید شعشعانی، مدیر دوبلاژ و صداپیشه ایرانی (زاده ۱۳۲۷ در تهران) در سال ۱۳۴۸ وارد عرصهٔ حرفه‌ای دوبله شد. این هنرمند گویندگی انیمیشن «زهره و زهرا» و بیش از ۱۲ سال مدیریت دوبلاژ سریال مطرح «پرستاران» را برعهده داشت.

ناهید شعشعانی مدیریت دوبلاژ بسیاری از کار‌های رده سنی کودک و نوجوان از جمله «اسپایدرمن»، «بتمن»، «وودی وودی پیکر» و سریال‌های گروه کودک برای پخش از شبکه نمایش خانگی را در کارنامه خود داشت.

او صداپیشه شخصیت عمه خانم در «حنا دختری در مزرعه» و مادر هاچ زنبور عسل در این کارتون بود.