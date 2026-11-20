باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه المسیره به نقل از منابع سعودی از شنیده‌شدن صدای چندین انفجار در مناطق مختلف جنوب عربستان در پی حمله پهپادی یمن خبر داد.

بر اساس این گزارش، رسانه‌های سعودی همچنین از فعال‌شدن سامانه‌های هشدار در شهر‌های أب‌ها و خمیس مشیط برای اعلام خطر خبر داده‌اند.

همزمان، گزارش‌هایی نیز درباره شنیده‌شدن چندین انفجار در شهر جازان منتشر شده است.

تاکنون اطلاعاتی درباره منشأ دقیق انفجارها، اهداف احتمالی حمله و میزان خسارات یا تلفات احتمالی آن منتشر نشده و مقام‌های سعودی نیز جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده‌اند.

منبع: الجزیره