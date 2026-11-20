باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت ساماندهی نظام توزیع بنزین در کشور اظهار کرد: نحوه توزیع بنزین سهمیه‌ای باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن تسهیل سوخت‌گیری برای مردم، هیچ فردی با مشکل تأمین سوخت مواجه نشود و دولت نیز بتواند با جلوگیری از قاچاق و انحراف سوخت از جایگاه‌ها، مدیریت مصرف را به‌درستی انجام دهد.

وی افزود: با توجه به شرایط کشور، واردات چند میلیارد دلاری بنزین منطقی نیست و باید تلاش کنیم نیاز مردم از محل تولید داخلی تأمین شود. با این حال، هرگونه تغییر در نظام توزیع سوخت باید با در نظر گرفتن شرایط مردم انجام شود تا نارضایتی ایجاد نکند.

ضرورت افزایش سهمیه بنزین آزاد در کارت‌های شخصی

شریعتی با اشاره به محدود شدن کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها بیان کرد: یکی از موضوعاتی که به مسئولان مربوطه تذکر داده شد، ضرورت افزایش سهمیه بنزین آزاد در کارت‌های سوخت شخصی است؛ چراکه مردم پیش از این می‌توانستند چندین بار با کارت جایگاه سوخت‌گیری کنند و اکنون نیز باید همین امکان از طریق کارت شخصی برای آنها فراهم باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی نیز از تکالیف قانونی است و می‌تواند به شناسه‌دار شدن سهمیه افراد کمک کند. جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در اصل سیاست درستی است، مشروط بر اینکه مردم بتوانند با استفاده از کارت سوخت شخصی یا کارت بانکی، به‌ویژه با نرخ سوم بنزین، بدون محدودیت سوخت‌گیری کنند و در عین حال، امکان رصد و مدیریت مصرف وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: این موضوع در جلسه با مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مطرح و بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز تأکید شد.

سود فروش سهمیه بنزین باید به جیب مردم برود

شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم ایجاد امکان تبادل سهمیه بنزین میان مردم گفت: در حال حاضر برخی افراد سهمیه بنزین هزار و ۵۰۰ یا سه هزار تومانی خود را در اختیار متصدیان جایگاه‌ها قرار می‌دهند تا به دیگر مصرف‌کنندگان فروخته شود؛ در نتیجه بخشی از اختلاف قیمت میان سهمیه یارانه‌ای و بنزین ۱۰ هزار تومانی نصیب واسطه‌ها می‌شود.

وی افزود: چرا باید سود ناشی از این اختلاف قیمت میان متصدی جایگاه و صاحب سهمیه تقسیم شود؟ باید زیرساختی فراهم شود تا افرادی که قصد استفاده از سهمیه بنزین خود را ندارند، بتوانند آن را مستقیماً به دیگر مصرف‌کنندگان واگذار کنند و تمام منافع حاصل از این مبادله به صاحب سهمیه برسد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: فراهم شدن امکان تبادل سهمیه بنزین میان مردم لزوماً به معنای تصمیم‌گیری جدید درباره قیمت سوخت نیست، بلکه هدف آن ایجاد سازوکاری شفاف برای جلوگیری از واسطه‌گری و رساندن منافع اقتصادی سهمیه به صاحبان اصلی آن است.

دولت امکان ذخیره سهمیه بنزین را فراهم کند

شریعتی همچنین بر ضرورت امکان ذخیره‌سازی سهمیه سوخت تأکید کرد و گفت: اگر دولت از مردم انتظار دارد مصرف بنزین خود را مدیریت کنند، باید این امکان را نیز در اختیار آنها قرار دهد که سهمیه مصرف‌نشده خود را برای ماه‌های آینده ذخیره کنند.

وی خاطرنشان کرد: امکان تبادل و ذخیره‌سازی سهمیه سوخت از موضوعاتی است که با مسئولان مربوطه مطرح شده و باید در اصلاح سازوکار توزیع بنزین مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان تأکید کرد: ساماندهی نظام توزیع سوخت زمانی موفق خواهد بود که ضمن افزایش شفافیت، جلوگیری از قاچاق و مدیریت مصرف، دسترسی آسان مردم به بنزین حفظ شود و تغییرات جدید به ایجاد نارضایتی در جامعه منجر نشود.