باشگاه خبرنگاران جوان - پاکمهر، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفت‌و‌گو با اتاق خبر سلامت و در چارچوب رویداد ایران جان؛ خراسان شمالی اظهار کرد: خراسان شمالی با وجود ظرفیت‌های مختلف، همچنان با محرومیت‌هایی در زمینه ارائه خدمات سلامت و درمان مواجه است که بخشی از آن به پیشینه شکل‌گیری استان و توزیع نامتوازن امکانات بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه مشکلات نظام سلامت خراسان شمالی در برخی بخش‌ها فراتر از چالش‌های معمول سایر استان‌هاست، افزود: کمبود پزشک متخصص و عمومی، کمبود پرستار و تخت بیمارستانی، فعال نشدن برخی مراکز جامع سلامت به‌صورت شبانه‌روزی و همچنین کمبود پایگاه‌های فعال اورژانس از جمله مسائل این استان است.

پاکمهر همچنین به کمبود آمبولانس و تجهیزات درمانی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، فاصله میان امکانات مصوب و ظرفیت‌های فعال استان، پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم را با مشکل مواجه کرده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در رادیو سلامت با اشاره به نیاز مردم استان به خدمات تخصصی درمانی، نبود دستگاه سنگ‌شکن را یکی از مشکلات مطرح در این حوزه دانست و افزود: شهروندان برای دریافت این خدمت ناچارند به استان‌های همجوار مراجعه کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات سلامت و اجرای پزشکی خانواده، خاطرنشان کرد: بر اساس اصل سوم قانون اساسی، برخورداری عادلانه مردم مناطق شهری و روستایی از امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی باید مورد توجه قرار گیرد.