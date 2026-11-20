باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - این کاهش در پی افزایش شدید بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، رسیدن ارزش دلار به بالاترین سطح در ۱۹ ماه گذشته و افزایش انتظارات درباره احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر، پس از انتشار داده‌های تورمی، رخ داد.

تا ساعت ۲۱:۴۵ به وقت شرق آمریکا، قیمت هر اونس نقره با افت ۴.۳۸ درصدی به ۴۲.۰۲ دلار رسید.

طلا نیز با کاهش ۳.۰۲ درصدی، هر اونس به قیمت ۳ هزار و ۵۵۰ دلار و یک سنت معامله شد.

قیمت پلاتین با افت ۱.۴۷ درصدی به یک‌هزار و ۳۴۰ دلار و ۳۴ سنت در هر اونس رسید و پالادیوم نیز با کاهش ۱.۴۸ درصدی، به ۸۹۱ دلار و ۲۶ سنت در هر اونس رسید.

منبع: بریکینگ د نیوز