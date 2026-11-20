\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062a\u0646 \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u0633\u06cc\u062f\u0639\u0628\u0627\u0633 \u0639\u0631\u0627\u0642\u0686\u06cc\u060c \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0628\u0647 \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631\u0627\u062a \u0633\u0641\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u060c \u0628\u0647 \u0634\u0631\u062d \u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a:\n\u00ab\u0646\u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0646\u0633\u062a\u06cc\u0645 \u0633\u0641\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u0648\u0627\u0634\u0646\u06af\u062a\u0646\u060c \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u06a9\u0644 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u0627\u06cc\u0627\u0644\u0627\u062a \u0645\u062a\u062d\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a!\u00bb\n