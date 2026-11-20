باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین محمدی در حاشیه بازدید از بیمارستان تامین اجتماعی قائم‌شهر در گزارشی به خبرنگاران گفت: با وجود اینکه قیمت بیمه پایه تکمیلی از ۷۲۰ هزار تومان به ۹۴۵ هزار تومان ارتقا یافته است، اما این افزایش ۳۰ درصدی، منجر به بهبود خیره‌کننده خدمات شده است؛ به طوری که پوشش‌ها در سطوح مختلف با رشد ۷۰ درصدی مواجه شده‌اند.

وی گفت: طبق این قرارداد، سقف خدمات در بخش‌های مختلف از جمله در بخش بستری فوق‌تخصصی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۷۰ میلیون تومان، بخش بستری عمومی به ۸۵ میلیون تومان، بخش بیماران خودپردازی به ۷۶.۵ میلیون تومان، خدمات پاراکلینیکی به بیش از ۱۲ میلیون تومان ارتقا یافته است.

رییس سازمان تأمین اجتماعی کشور تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم این دوره، اضافه شدن خدمات دندانپزشکی به بیمه پایه (با مصوبه شورای عالی بیمه) برای گروه‌های آسیب‌پذیر شامل افراد بالای ۶۰ سال، کودکان زیر ۷ سال و مادران باردار است که در کنار بیمه تکمیلی، فرصت جدیدی را برای جامعه سالمند و مستمری‌بگیران فراهم کرده است.

محمدی افزود: در بخشی از این قرارداد، با همکاری کانون عالی بازنشستگان، سهم مشارکت سازمان تأمین اجتماعی از ۳۰ درصد سال گذشته به ۳۵ درصد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: این افزایش سهم مشارکت، با توجه به شرایط اقتصادی، به معنای مدیریت سقف‌های ریالی مستمری‌بگیران است؛ با این حال، طرح‌های بدون سقف (طرح طلایی) نیز برای گروه خاصی از افراد (حدود ۲ تا ۳ درصد جامعه) جهت استفاده از خدمات بدون محدودیت، حفظ شده است.

محمدی همچنین از رسیدن به تفاهم با سازمان بیمه‌گر برای تسویه مطالبات سال گذشته از طریق اوراق گام، نقد و تعاضد املاک خبر داد که این امر مسیر تجدید سریع قرارداد و تأمین منابع مالی را هموار کرده است.