باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مارک چمپیون، ستون‌نویس بلومبرگ، در یادداشتی نوشت نشست سه‌جانبه رهبران روسیه، چین و آمریکا در حاشیه اجلاس APEC، نقطه آغاز نظم نوین جهانی بوده و تحقیر نهایی اروپا را رقم زده است.

وی نوشت: «رهبران سه قدرت نظامی بزرگ جهان روز پنجشنبه در حالی گرد یک میز جمع شدند که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در مرکز آن قرار داشت. برگزاری این نشست اجتناب‌ناپذیر بود و با وجود فقدان محتوای قابل‌توجه، رویدادی سرنوشت‌ساز به شمار می‌رود: پایان نظم لیبرال جهانی قدیم و تحقیر نهایی اروپا.»

این نویسنده معتقد است که این نشست «نشان می‌دهد آمریکا اکنون باور دارد دو قدرت هم‌تراز واقعی برای رقابت در برابر خود دارد و قصد دارد به‌تنهایی با آنها مواجه شود».

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای نخستین بار در چنین قالبی، در حاشیه اجلاس APEC در شهر شنژن دیدار کردند. سران سه کشور در این نشست دیدگاه‌های خود را درباره وضعیت کنونی بین‌المللی تبادل کردند و بر تعهد خود به حفظ ثبات راهبردی و امنیت بین‌المللی تأکید کردند.

رهبران همچنین بیانیه‌ای درباره صلح تصویب کردند. آنها از اصلاح سازمان ملل متحد با هدف تضمین واکنش مؤثرتر به چالش‌های جهانی حمایت کردند.

بر اساس این سند، روسیه، چین و آمریکا قصد دارند تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی را به نفع همه کشور‌ها افزایش دهند.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که احترام به مصونیت‌های مقام‌های دولتی از اهمیت بنیادین برخوردار است و دیوان کیفری بین‌المللی و نهاد‌های مشابه نباید از اختیارات خود سوءاستفاده کنند.

رهبران سه کشور تأکید کردند که جنگ هسته‌ای هرگز نباید آغاز شود، زیرا در چنین جنگی هیچ برنده‌ای وجود نخواهد داشت. همچنین خاطرنشان شد که روسیه، چین و آمریکا برای کاهش مخاطرات هسته‌ای وارد گفت‌و‌گو خواهند شد.

منبع: تاس