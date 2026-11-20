باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که موضوع جنگ با ایران در جریان مذاکرات سه‌جانبه با رهبران چین و روسیه مطرح شده و ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ تمایل خود را برای پایان دادن به این جنگ ابراز کرده‌اند.

ترامپ در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی گفت که در مذاکرات با پوتین، موضوع جنگ اوکراین محور اصلی گفت‌و‌گو‌ها بوده است و به اعتقاد وی، رئیس‌جمهور روسیه خواهان پایان یافتن این جنگ است.

رئیس‌جمهور آمریکا افزود که جنگ با ایران نیز یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این مذاکرات بوده است. وی گفت شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین خواهان پایان این جنگ هستند و این موضع را به تهران منتقل می‌کنند.

ترامپ در عین حال تأکید کرد که با وجود طرح موضوع ایران، محور اصلی نشست سه‌جانبه، جنگ اوکراین بوده است.

پس از نشست سه‌جانبه تاریخی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، سه رهبر بیانیه‌ای نمادین در چهار محور منتشر کردند که بر اصلاحات در سازمان ملل، عرضه نفت، کاهش خطرات هسته‌ای و مخالفت با آنچه «سوءاستفاده از صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی» خوانده شده، متمرکز بود.

این بیانیه نمادین هیچ اشاره‌ای به جنگ روسیه و اوکراین که وارد پنجمین سال خود شده، یا جنگ علیه ایران نداشت.

منبع: ای بی سی