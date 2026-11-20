باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - معراجیان معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از ثبت پنج‌هزار و۳۰۰ کلنی زنبور عسل در جریان سرشماری زنبورستان‌های استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف به‌روزرسانی آمار تولید و بررسی سلامت کلنی‌ها اجرا می‌شود.

او افزود: بیش از ۶۰۰ بهره‌بردار در خراسان جنوبی با استقرار حدود ۲۰ هزار کلنی فعالیت می‌کنند و سالانه به‌طور متوسط ۱۸۰ تن عسل تولید می‌کنند؛ در حالی که ظرفیت تولید عسل استان بیش از۲۰۰ تن برآورد می‌شود و شهرستان‌های بیرجند و قاین بیشترین شمار کلنی‌ها را دارند.

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معراجیان با اشاره به تولید ۱۱ نوع عسل در استان، از جمله عسل زرشک، عناب، آویشن، گشنیز، اسطوخودوس، چهل‌گیاه، کلپوره، مرکبات، یونجه و گون، زنبورداری را از ظرفیت‌های مهم کشاورزی استان دانست و اظهار کرد: مدیریت این بخش علاوه بر ارتقای کیفیت عسل، با تقویت گرده‌افشانی به بهبود کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی کمک می‌کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با توجه به احتمال تغییرات دما و بارش در روز‌های آینده، از زنبورداران خواست کندو‌ها را از مسیر روان‌آب و مناطق آب‌گیر و بادخیز دور نگه دارند، ذخایر غذایی کلنی‌ها را بررسی کنند و از نفوذ رطوبت به کندو‌ها جلوگیری کنند.