باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ دشتستانی فرمانده انتظامی شهرستان طبس گفت: مأموران انتظامی شهرستان در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر و کنترل محور‌های مواصلاتی، هنگام پایش خودرو‌های عبوری به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و به منظور بررسی‌های بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران در جریان بررسی‌های اولیه و چهره زنی از مسافران، به یکی از سرنشینان اتوبوس مشکوک شده و با بررسی‌های تخصصی متوجه شدند که وی اقدام به حمل مواد مخدر به روش بلع کرده است.

بیشتر بخوانید

سرهنگ دشتستانی ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی، موفق شدند ۸۲ بسته حاوی یک کیلوگرم ماده مخدر هروئین را که توسط متهم به روش بلع جاسازی شده بود، کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان طبس بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.