باشگاه خبرنگاران جوان - نصرالله کشاورز مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با تشریح آخرین آمار‌های تجاری و اقتصادی استان، ارزش صادرات بوشهر با احتساب میعانات گازی در ۷ ماهه امسال را ۳ میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار اعلام کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی جایگاه ویژه‌ای در تجارت کشور دارد و خرما یکی از محصولات راهبردی آن در توسعه صادرات و رونق اقتصادی است اظهار داشت: خرما و صنایع وابسته به آن از ظرفیت‌های مهم توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری استان بوشهر به شمار می‌روند و ارزش واردات کالا به این استان نیز در این مدت ۷۳۱ میلیون دلار ثبت شده است.

کشاورز افزود: در حوزه بازرگانی و کسب‌وکار نیز از محل صدور پروانه‌های کسب برای ۱۲۳۵۷ نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی با تأکید بر مزیت‌های رقابتی خرما و صنایع وابسته آن در تجارت خارجی و اشتغال‌زایی روستایی و شهری تصریح کرد: برگزاری رویداد‌هایی مانند نمایشگاه بین‌المللی خرما فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی، ارتقای استاندارد‌های بسته‌بندی، توسعه فناوری‌های نوین فرآوری و تسهیل صادرات این محصول به بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است و اداره کل صنعت، معدن و تجارت بوشهر با تمام توان از توسعه زنجیره ارزش خرما، حمایت از فعالان این حوزه و رفع موانع تجاری و صادراتی پشتیبانی می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در پایان با اشاره به برگزاری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی خرما و صنایع وابسته در بوشهر خاطرنشان کرد: این نمایشگاه تا ۲۹ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی بوشهر در فضایی به مساحت ۱۸۵۰ متر مربع برپا شده است و ۵۵ شرکت از ۱۰ استان کشور شامل بوشهر، تهران، اصفهان، یزد، خراسان رضوی، فارس، مازندران، کرمان، هرمزگان و خوزستان در آن حضور دارند تا زمینه گسترش تعاملات بین‌استانی و شناسایی ظرفیت‌های جدید همکاری فراهم شود.