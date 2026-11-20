باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا کریمی خبر منتشرشده در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر تیراندازی میلاد صیادی، به عموی خود کیومرث صیادی، پدر سوگند صیادی و مجروح شدن وی را قویاً تکذیب کرد.

دادستان کرمانشاه افزود: متهم کیومرث صیادی بلافاصله بازداشت شد و در حال حاضر نیز در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات از وی راجع به موضوع اتهامی ادامه دارد و مطالب منتشر شده درباره آزاد بودن، وقوع تیراندازی و شلیک گلوله و مجروح شدن کیومرث صیادی صحت ندارد.

وی افزود: پرونده مرگ دانش‌آموز کرمانشاهی، سوگند صیادی، با حساسیت و جدیت در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و انتشار چنین اخبار کذب و بی‌اساسی موجب تشویش اذهان عمومی است که خط قرمز دستگاه قضایی است.

کریمی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده سوگند صیادی با دقت و از مسیر قانونی دنبال می‌شود، بیان کرد: تمامی ابعاد این پرونده تحت بررسی قضایی قرار دارد و اطلاع‌رسانی درباره روند رسیدگی صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.

دادستان مرکز استان کرمانشاه گفت: رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی باید در انتشار اخبار مرتبط با این پرونده حساسیت و مسئولیت‌پذیری لازم را داشته باشند و از بازنشر شایعات و مطالب کذب، خلاف واقع و فاقد اعتبار خودداری کنند.

کریمی خاطرنشان کرد: انتشار اخبار خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی و رسانه با دقت و حساسیت تحت رصد و پیگیری است و با افراد خاطی به شدت و بدون هیچ‌گونه اغماضی با قاطعیت برخورد خواهد شد.