باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از منابعی گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تلاش است رهبران اروپایی را به دستیابی به توافق با روسیه ترغیب کند تا آنها بتوانند منابع مالی اختصاص‌یافته به کمک‌های نظامی به کی‌یف را برای نیاز‌های داخلی خود هزینه کنند.

منابع این روزنامه گفتند ترامپ در جریان تماس تلفنی با شرکت‌کنندگان در نشست ائتلاف کشور‌های داوطلب در برلین، «آن‌ها را تشویق کرده است با کرملین به توافق برسند تا بتوانند پولی را که برای اوکراین هزینه می‌کنند، به نیاز‌های خود اختصاص دهند».

به گفته این منابع، ترامپ اظهار داشته است که کشور‌های اروپایی «میلیارد‌ها و میلیارد‌ها دلار» برای اوکراین هزینه می‌کنند؛ مبالغی که می‌توانند آنها را صرف کشور‌های خود کنند.

پولیتیکو روز ۱۹ نوامبر به نقل از منابعی گزارش داده بود که ترامپ نسبت به اختصاص میلیارد‌ها دلار کمک اضافی از سوی اعضای ائتلاف به اوکراین ابراز تردید کرده است.

رهبران اتحادیه اروپا در نشست ۱۳ نوامبر خود در دوبلین توانستند درباره تشکیل یک تیم مذاکره‌کننده برای گفت‌و‌گو‌های فنی با روسیه، آمریکا و اوکراین به توافق برسند. این همان تیمی است که برای حمایت از کی‌یف در چارچوب فرمول اتحادیه اروپا به‌علاوه پنج کشور، به ابوظبی اعزام شده بود.

این تیم متشکل از کمیسیون اروپا، شورای اروپا و پنج کشور عضو ائتلاف کشور‌های داوطلب، شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، لهستان و انگلیس است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پیش‌تر گفته بود زمانی که مذاکرات بر تضمین امنیت روسیه و اوکراین و بررسی آینده ساختار امنیتی اروپا متمرکز شود، گفت‌و‌گو با کشور‌های اروپایی ضروری خواهد بود.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز در واکنش به تمایل اتحادیه اروپا برای پیوستن به رایزنی‌ها گفت اروپایی‌ها متوجه شده‌اند که قطار در حال حرکت است و می‌خواهند «از آخرین واگن آن بالا بروند».

وی افزود: «اظهارات آنها همچنان نشان می‌دهد که درک نمی‌کنند چه نقشی ممکن است به آنها واگذار شود.»

منبع: تاس