باشگاه خبرنگاران جوان - ارومیه طی روزهای اخیر از ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه میزبان بزرگ‌ترین رویداد بین‌المللی تجلیل از خادمان اهل‌بیت(ع) بود رویدادی که با حضور مسئولان کشوری، پیرغلامان داخلی و نمایندگانی از ۱۰ کشور جهان به نمایشگاهی از عشق و ارادت به مکتب عاشورا تبدیل شد.

پیمان جبلی رئیس رسانه ملی در مراسم اختتامیه این اجلاس که در حسینیه اعظم ثارالله ارومیه برگزار شد؛ هیئت‌های مذهبی و مداحان را پیشگامان دفاع از انقلاب در بزنگاه‌های تاریخی از جمله فتنه‌های ۸۸ و ۱۴۰۱ دانست.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز ایران در معادلات منطقه‌ای، تصریح کرد: امروز ملت ایران در جایگاهی از عزت و اقتدار ایستاده است که معادلات پیشین دشمن را برهم زده و ابتکار عمل را در دست گرفته است.

جبلی همچنین بر لزوم ارتقای محتوایی مجالس حسینی با تکیه بر بصیرت و نیازهای روز جامعه تأکید کرد.

در همین راستا، آیت‌الله عسگر دیرباز نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه والای روضه‌خوانی آن را عامل تقویت روحیه عدالت‌خواهی و ایستادگی در برابر ظلم در میان ملت‌ها خواند.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی نیز با توصیف این استان به عنوان نماد ولایت، وحدت و مقاومت، حضور پرشور پیروان ادیان و مذاهب مختلف در خدمت‌رسانی به زائران اربعین را جلوه‌ای بی‌نظیر از انسجام ملی دانست.

تجلیل از خادمان و حاشیه‌های ماندگار رویداد

در جریان آیین اختتامیه به پاس خدمات ارزنده مجموعه مدیریت شهری در میزبانی و پشتیبانی از این رویداد بین‌المللی نشان و حمایل خادم امام حسین (هم) به آیدین رحمانی رضاییه شهردار ارومیه اعطا شد.

همچنین در اقدامی معنوی تابلونگاره‌ای اثر سحر چای‌فروش هنرمند ارومیه‌ای از سوی استاندار و شهردار ارومیه در موزه آستان قدس رضوی اهدا گردید.

رونمایی از دیوان فاخر دُرّ بی‌نظیر اثر میرزا عبدالوهاب حقیر خویی و اجرای آیین آیینی دمام‌زنی با همت شهرداری ارومیه از دیگر برنامه‌های جانبی این رویداد بود.

در پایان این اجلاس بین‌المللی ضمن تجلیل از پیرغلامان و مداحان پرچم میزبانی بیست‌وچهارمین دوره این رویداد به استان مازندران واگذار شد.