باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - هادی محضرنیا، رئیس مرکز پایش کسب‌وکار، با اشاره به دستگاه‌های دارای بیشترین تعداد درخواست و مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی با ثبت ۱۶ هزار و ۲۵۸ درخواست، در صدر دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.

به گفته وی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۱۳ هزار و ۴۲۴ درخواست و قوه قضاییه با ۹ هزار و ۵۲۳ درخواست در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

او گفت:همچنین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با ۷ هزار و ۵۰۲ درخواست، وزارت آموزش و پرورش با ۵ هزار و ۲۲۷ درخواست و سازمان نظام پزشکی با حدود ۴ هزار و ۵۰۰ درخواست، از دیگر دستگاه‌های دارای بیشترین آمار در این بخش هستند.

محضرنیا ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حدود ۲ هزار و ۷۰۰ درخواست، وزارت راه و شهرسازی با حدود ۲ هزار و ۳۰۰ درخواست، اتاق بازرگانی با حدود یک‌هزار و ۹۰۰ درخواست و وزارت بهداشت با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ درخواست، دیگر دستگاه‌های اصلی در این فهرست هستند.