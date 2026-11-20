باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم افتتاح بخش شیمی‌درمانی بیمارستان بهارلو با حضور پروفسور اردشیر قوام‌زاده، استاد برجسته هماتولوژی و انکولوژی و از پیشگامان پیوند مغز استخوان در ایران، دکتر سیدمجید موسوی‌موحد، رئیس بیمارستان بهارلو، دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی مدیر گروه داخلی، علیرضا تکلو، مدیر بیمارستان، دکتر ساناز دهقانی، سرپرست گروه بیماری‌های خاص، غیرواگیر و پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر البرزی، معاون آموزشی گروه داخلی و جمعی از خیرین، مهمانان و اعضای هیئت علمی رشته‌های مختلف پزشکی برگزار شد.

استاد اردشیر قوام‌زاده، رئیس انجمن هماتولوژی و انکولوژی ایران و از پیشگامان راه‌اندازی و توسعه خدمات پیوند مغز استخوان در کشور، در سخنانی به اهمیت توسعه خدمات تخصصی در حوزه خون و سرطان پرداخت. حضور وی در این مراسم، فرصتی برای بهره‌مندی از دیدگاه‌ها و تجربیات علمی یکی از چهره‌های اثرگذار این حوزه و تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های درمانی و تخصصی مراکز ارائه‌دهنده خدمات سرطان بود.

وی با بیان اینکه خدمات زیادی دراین بیمارستان به صورت تخصصی ارائه می‌شود گفت: جای بخش شیمی درمانی خالی بود و امیدوارم با توسعه این بخش خدمات مفیدی به بیماران ارائه شود.

در ابتدای این مراسم، سیدمجید موسوی‌موحد، رئیس بیمارستان بهارلو، گزارشی از وضعیت بخش شیمی‌درمانی و ظرفیت‌های موجود آن ارائه کرد و با تشریح نیاز‌های این مرکز، به الزامات توسعه خدمات درمانی و فراهم‌سازی امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات مناسب‌تر به بیماران مبتلا به سرطان پرداخت.

وی توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات درمانی را از ضرورت‌های ارتقای کیفیت خدمات دانست و بر اهمیت همراهی و مشارکت استادان، مسئولان دانشگاه و خیرین در پاسخ‌گویی به نیاز‌های این حوزه تأکید کرد.

همچنین حضور دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی، دکتر ساناز دهقانی، دکتر البرزی، دکتر حاجی مقصودی رئیس بخش شیمی درمانی، و جمعی از استادان و متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی، بر اهمیت همکاری میان‌رشته‌ای و تعامل میان بخش‌های علمی، درمانی و مدیریتی در توسعه خدمات بیماران مبتلا به سرطان تأکید داشت.

در این مراسم، نقش خیرین و مشارکت‌های مردمی در پشتیبانی از مراکز درمانی و تأمین نیاز‌های حوزه سلامت نیز مورد توجه قرار گرفت. همراهی خیرین در کنار ظرفیت علمی استادان و تلاش مجموعه مدیریتی بیمارستان می‌تواند زمینه‌ساز تقویت امکانات و توسعه خدمات درمانی و حمایتی برای بیماران باشد.

افتتاح بخش شیمی‌درمانی بیمارستان بهارلو گامی در مسیر توسعه خدمات تخصصی این مرکز و افزایش ظرفیت ارائه مراقبت‌های درمانی به بیماران مبتلا به سرطان است؛ مسیری که تداوم و ارتقای آن، نیازمند هم‌افزایی دانش تخصصی، مدیریت اثربخش و مشارکت خیرخواهانه در حوزه سلامت خواهد بود.

منبع : دانشگاه علوم پزشکی تهران