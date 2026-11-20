باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وقوع ۵ حادثه منجر به فوت در معابر پایتخت طی هفته چهارم آبان ماه اظهار کرد: عدم توجه به جلو، بی مبالاتی و بی احتیاطی رانندگان، عبور عابران پیاده از عرض بزرگراه‌ها به جای استفاده از «پل عابر» و عدم استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی «کلاه زندگی» از جمله عوامل مهم در وقوع تصادفات فوتی بوده است که متاسفانه می‌تواند در چند لحظه حوادث تلخی را رقم بزند و جان افراد را به خطر بیندازد.

عدم رعایت سرعت مطمئنه نوجوان ۱۹ ساله را به کام مرگ کشاند

روز شنبه بیست و سوم آبانماه حوالی ساعت ۰۱:۴۶ بامداد در «بزرگراه سعیدی یافت آباد قبل از پل شهید عسگری روبروی پمپ بنزین بهاران» یک دستگاه سواری پژو پارس به علت «تخطی از سرعت مطمئنه نقض ماده ۱۲۹ آیین نامه راهور» با یک دستگاه سواری تیبا برخورد می‌نمایدو در پی این حادثه تلخ متاسفانه راننده «۱۹ ساله» به دلیل «شدت جراحات وارده» در دم جان باخت.

عدم توجه به جلو بار دیگر حادثه‌ای مرگبار رقم زد

در دومین حادثه روز شنبه ۲۳ آبان حوالی ساعت ۱۵:۰۸ دقیقه یک دستگاه سواری پژو در «بزرگراه مدرس به جنوب» به دلیل «عدم توجه به جلو نقض ماده ۱۸۰» با یک دستگاه وانت پیکان برخورد میکند که در پی این حادثه تلخ سرنشین «۲۳ ساله» بر اثر شدت جراحات وارده در دم فوت می‌نماید.

راننده پژو قربانی بی‌احتیاطی در رانندگی شد

در سومین حادثه روز یکشنبه ۲۴ آبان ساعت ۲۰:۱۰ در «بزرگراه هاشمی بهشت زهرا مسیر جنوب به شمال نرسیده به پمپ بنزین» یک دستگاه خودرو سواری پژو به علت «بی مبالاتی راننده» با یک دستگاه کامیون برخورد کرده که متاسفانه در این حادثه ناگوار راننده پژو «۲۳ ساله» بر اثر شدت جراحات وارده در دم فوت می‌نماید.

عبور از عرض بزرگراه مانع رسیدن جوان ۲۲ ساله به خانه شد

حوالی ساعت ۰۱:۱۲ بامداد روز سه شنبه ۲۶ آبان در «مسیر جنوب به شمال بزرگراه سعیدی قبل از یافت آباد نبش خیابان پیغمبر» یک دستگاه سواری پژو به علت «عدم توجه به جلو» با عابر پیاده ۲۲ ساله برخورد میکند که در این حادثه ناگوار متاسفانه عابرپیاده به دلیل عدم استفاده از پل عابر و بر اثر شدت جراحات وارده در محل فوت میکند.

عدم استفاده از «کلاه زندگی» بار دیگر جان موتور سوار دیگری را گرفت

حوالی ساعت ۰۶:۳۸ روز چهارشنبه ۲۷ آبان در «خیابان سبلان نرسیده به وحیدیه «داخل خط ویژه» روبروی بانک مسکن و اداره برق» یک دستگاه موتورسیکلت به علت «عدم توجه به جلو» با عابر پیاده ۴۰ ساله برخورد مینماید که در این حادثه تلخ متاسفانه راننده موتورسیکلت به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی و بر اثر شدت صدمات وارده بر ناحیه سردر محل فوت می‌نماید.

سردار موسوی پور در پایان تاکید کرد: رانندگان با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه مستمر به مسیر پیش رو و با حفظ تمرکز و دقت در هنگام رانندگی از هرگونه رفتار مخاطره آمیز خودداری کنند همچنین لازم است با حفظ فاصله طولی با خودرو جلویی و پرهیز از عجله، شرایطی ایمن برای تردد خود و سایر شهروندان فراهم کنند.

منبع: پلیس راهور