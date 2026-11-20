باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد آمریکا در شرایط افزایش فشار‌های رژیم صهیونیستی برای ازسرگیری جنگ علیه ایران، یک سامانه پدافند موشکی پاتریوت دیگر به سرزمین‌های اشغالی منتقل کرده است؛ اقدامی که هم‌زمان با گزارش‌ها درباره آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه و کمبود مهمات راهبردی ارتش این کشور صورت می‌گیرد.

وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی نوشت واشنگتن پس از آسیب‌دیدن برخی تأسیسات نظامی خود در پی حملات موشکی و پهپادی ایران، تجهیزات و سامانه‌های نظامی بیشتری را به اسرائیل منتقل کرده است.

بر اساس این گزارش، برخی پایگاه‌ها، رادار‌ها و سامانه‌های هشدار زودهنگام آمریکا در منطقه در جریان حملات ایران آسیب دیده‌اند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مقام‌های رژیم صهیونیستی برای متقاعد کردن دولت آمریکا به ازسرگیری حملات علیه ایران تلاش می‌کنند.

هم‌زمان، اختلاف‌نظر‌ها در کنگره آمریکا درباره میزان خسارات واردشده به تأسیسات نظامی این کشور در منطقه و هزینه‌های جنگ علیه ایران افزایش یافته است. روزنامه واشنگتن‌پست نیز با استناد به یک مطالعه دولتی از کمبود مزمن مهمات اصلی و راهبردی در ارتش آمریکا در پی جنگ با ایران خبر داده است.

گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی و اطلاعات منتشرشده از سوی رویترز نیز از تلاش تل‌آویو برای کشاندن واشنگتن به دور تازه‌ای از رویارویی نظامی با تهران حکایت دارد.

این تحولات در شرایطی است که ایران همواره بر حق دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود تأکید کرده و حملات به اهداف نظامی متجاوز را در چارچوب پاسخ به اقدامات خصمانه ارزیابی می‌کند. انتقال تسلیحات بیشتر به اسرائیل و تشویق به ازسرگیری جنگ نیز می‌تواند خطر گسترش تنش‌ها و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه را افزایش دهد.

منبع: بلومبرگ