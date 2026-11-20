باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد نوری مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور در پنل تخصصی مالیاتی هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی "نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال" با اشاره به تأثیر سازوکارهای هوشمند بر تسریع فرآیندهای مالیاتی تصریح کرد: با بهره‌گیری از این سازوکارها، زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده از دو سال به کمتر از دو ماه کاهش یافته است؛ اقدامی که به افزایش ۷۵ درصدی استرداد مالیات بر ارزش افزوده در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته منجر شده است.

نوری با تأکید بر تغییر رویکرد سازمان به سمت تحلیل داده‌ها و هشدارهای پیشگیرانه به جای برخوردهای پسینی گفت: توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی به‌گونه‌ای پیش رفته است که اظهار خلاف واقع یا امکان‌پذیر نباشد یا برای مؤدی صرفه اقتصادی نداشته باشد.

وی با اشاره به الزامات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یادآور شد: از اول دی‌ماه سال گذشته، صورتحساب‌های کاغذی مبنای ارائه اعتبار مالیاتی قرار نمی گیرد و مؤدیان برای برخورداری از اعتبار مالیاتی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

نوری با اشاره به شرایط دشوار کشور در سال گذشته و مواجهه با دو جنگ اخیر اظهار داشت: در آن شرایط، کمتر کسی تصور می‌کرد سازمان امور مالیاتی بتواند از این پیچ دشوار به‌درستی و با سهولت عبور کند.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر شیوه مالیات‌ستانی در شرایط کنونی گفت: اکنون بیش از یک سال است که شرایط کشور به‌گونه‌ای پیش رفته که مالیات‌ستانی نمی‌تواند به شیوه قهری انجام شود و سامانه مؤدیان به‌عنوان یک بازوی کمکی، نقش مؤثری در تقویت خوداظهاری و افزایش تمکین داوطلبانه داشته است.

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با اشاره به تغییر رفتار مؤدیان در استفاده از ابزار بستانکاری خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، میزان اعلام بستانکاری یک درصد افزایش یافته و در مقابل، اعلام بدهکاری نیز با رشد پنج‌درصدی همراه بوده است. این تغییر در رفتار مؤدیان موجب شده فرآیند وصول مالیات با سهولت بیشتری انجام شود و انرژی و منابع کمتری از سازمان صرف وصول مطالبات مالیاتی شود.

وی با اشاره به صورتحساب‌های صوری به‌عنوان یکی از بسترهای سوءاستفاده و فرار مالیاتی اظهار داشت: پیش از راه‌اندازی سامانه مؤدیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی، حدود چهار هزار شرکت صوری شناسایی شده بود، اما پس از راه‌اندازی این سامانه، تعداد شرکت‌های شناسایی‌شده به حدود ۱۵ هزار شرکت رسید.

نوری با تأکید بر نقش داده‌های حاصل از صورتحساب‌های الکترونیکی در تسریع شناسایی شرکت‌های صوری افزود: پیش از این، فرآیند شناسایی چنین شرکت‌هایی بیش از یک سال زمان می‌برد اما اکنون به کمک داده‌های حاصل از صورتحساب‌های الکترونیکی و الگوریتم‌های طراحی‌شده در سازمان امور مالیاتی، این زمان به کمتر از سه ماه کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی همچنین از اجرای طرح «توسعه اظهار داوطلبانه» با هدف تغییر ماهیت رابطه میان مؤدی و نظام مالیاتی خبر داد و گفت: در این طرح، سازمان امور مالیاتی پیش از ورود به فرآیند رسیدگی، مغایرت‌ها و انحراف‌های موجود در اظهارنامه یا اطلاعات ثبت‌شده را به مؤدی اعلام می‌کند تا فرصت اصلاح داوطلبانه اطلاعات برای وی فراهم شود.

نوری با اشاره به سهم خوداظهاری در وصول درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان مالیات از محل خوداظهاری و ابرازی مؤدیان و در قالب اظهارنامه‌های مالیاتی یا تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم دریافت شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به امکانات پیش‌بینی‌شده برای افزایش شفافیت در فرآیند خوداظهاری اشاره کرد و گفت: در فرم تبصره، جدولی بر اساس فعالیت‌های مشابه و درآمدهای فرضی ماهانه در اختیار صاحبان مشاغل قرار می‌گیرد تا بتوانند مالیات مقطوع تعیین‌شده را با نرخ‌های قانونی و ضرایب مصوب مقایسه کنند و با آگاهی بیشتری درباره تأیید فرم تبصره ماده ۱۰۰ یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی تصمیم بگیرند.