باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - سردار جمشید رضایی روز جمعه در دیدار جمعی از فرماندهان و بسیجیان استان کردستان به مناسبت آغاز هفته بسیج، با تشریح ابعاد امنیتی استان و جزئیات اقدامات آفندی نیروهای مسلح اظهار داشت: طی سال جاری بیش از ۱۲ عملیات موفقیت‌آمیز علیه عناصر گروهک‌های معاند در داخل و مرزهای استان کردستان انجام شد که ضربات سنگینی را به بدنه این گروهک‌ها وارد ساخت.

وی با اشاره به راهبرد دشمنان فرامنطقه‌ای و رژیم صهیونیستی برای ناامن‌سازی منطقه و طراحی ترورهای کور افزود: اگر اقدامات پیشدستانه و آفندی رزمندگان قرارگاه استانی نبود، دشمنان به اهداف شوم خود در زمینه ترور دست می‌زدند؛ اما با اجرای عملیات‌های ترکیبی و دقیق، از جمله استفاده موفق برای نخستین‌بار از پهپادهای انهدامی «شاهد ۱۳۶» در منطقه شمال‌غرب و به‌کارگیری تسلیحات پیشرفته، حملات تروریستی ضدانقلاب ناکام ماند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر اینکه آخرین محموله سنگین تسلیحاتی گروهک‌ها در مناطق مرزی با رصد دقیق اطلاعاتی و پایش هوایی در یک عملیات چندجانبه منهدم شد، تصریح کرد: موفقیت این عملیات‌ها مرهون تعامل تنگاتنگ و هم‌افزایی عالی میان سپاه بیت‌المقدس، اداره کل اطلاعات و فراجا (نیروی انتظامی) است و امروز هیچ‌گونه شکاف یا انحصاری در حوزه اطلاعاتی وجود ندارد.

سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته بسیج و تشریح برنامه‌های این هفته در استان کردستان خاطرنشان کرد: در راستای تحقق شعار «محرزی بسیج؛ جان‌فدای ایران، امید مستضعفان»، هزار و ۱۴۵ ریزبرنامه و ۷۱ برنامه شاخص استانی و شهرستانی شامل اجلاسیه‌های شهدا، افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی، اردوهای جهادی و تجمع اقتدار بسیجیان در سراسر استان برنامه‌ریزی شده و در حال اجراست.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی و پشتیبانی مردم غیور و فهیم استان کردستان و هدایت‌های ارکان استان، تأکید کرد: به لطف خداوند متعال و با هوشیاری شبانه‌روزی رزمندگان اسلام، روند صیانت از امنیت پایدار مردمی و خدمت‌رسانی بی‌منت با قدرت تداوم خواهد داشت و جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.