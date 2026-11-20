باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی روز جمعه در دیدار فرمانده سپاه بیت‌المقدس و جمعی از فرماندهان و بسیجیان استان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، ضمن تبریک این هفته و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار داشت: به لطف الهی و با تلاش شبانه‌روزی نیروهای مسلح و امنیتی، امنیت پایدار در کشور برقرار است و به جز برخی اقدامات کور دشمنان و لغزش‌های معدود، مشکل خاصی وجود ندارد و اوضاع به نحو احسن در حال پیشرفت است.

وی با اشاره به خاطرات دوران دفاع مقدس و اخلاص و تواضع رزمندگان و فرماندهان در دهه ۶۰، افزود: آنچه موجب جذب افراد به نهاد مقدس بسیج و سپاه می‌شد، اخلاص، فروتنی در عبادت، ادب و رفتار و سلوک اخلاقی رزمندگان بود که نمونه‌های بارز آن را در فرماندهان شهید شاهد بودیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی با بیان اینکه امروز در شرایط بسیار مطلوبی قرار داریم اما ظرفیت پیشرفت به سوی قله‌های بالاتر را دارا هستیم، تصریح کرد: با وجود حجمه سنگین دشمنان، نظام اسلامی با اقتدار دوام آورده و مردم بیش از پیش با قدرت و جایگاه واقعی کشور آشنا شده‌اند؛ بنابراین باید با ارتقای دانش مدیریتی، سلوک اخلاقی و «تبیین شایسته اوضاع» براینسل امروز که نیازمند استدلال و منطق است، گام‌های بلندتری برداریم.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان بسیج را ظرفیتی عظیم و برخاسته از دل مردم توصیف کرد و گفت: گاهی خود ما نیز قدر جایگاه رفیع بسیج را به‌درستی نمی‌دانیم؛ در حالی که این مکتب پرشور و پویا باید با عمل، روش و منش درست در خانواده، ادارات و جامعه به همگان معرفی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امام راحل (ره) درس‌های بزرگی به ما آموختند و تبیین شاخص‌های «بسیجی در تراز انقلاب اسلامی» و واکاوی مفهوم «بسیجی واقعی» از نگاه شهدا، نقشه راه حرکت ما در مسیر پیش روست.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به اجرای عملیاتهای موفقیت‌آمیز علیه گروهک‌های معاند در استان گفت: با اشراف اطلاعاتی کامل و آمادگی رزمندگان، امنیت پایدار مردمی در کردستان برقرار است و تحرکات ضدانقلاب قاطعانه خنثی شده است.

سردار جمشید رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته بسیج و تشریح برنامه‌های این هفته در استان کردستان خاطرنشان کرد: در راستای تحقق شعار « بسیج؛ جان‌فدای ایران، امید مستضعفان»، تعداد ۱۱۴۵ ریزبرنامه و ۷۱ برنامه شاخص استانی و شهرستانی شامل اجلاسیه‌های شهدا، افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی، اردوهای جهادی و تجمع اقتدار بسیجیان در سراسر استان برنامه‌ریزی شده و در حال اجراست.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی و پشتیبانی مردم غیور و فهیم استان کردستان و هدایت‌های ارکان استان، تأکید کرد: به لطف خداوند متعال و با هوشیاری شبانه‌روزی رزمندگان اسلام، روند صیانت از امنیت پایدار مردمی و خدمت‌رسانی بی‌منت با قدرت تداوم خواهد داشت و جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.