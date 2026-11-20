باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد احمدی‌زاده مدیر تعاون روستایی استان فارس در سفر به شهرستان استهبان، ضمن بازدید از ظرفیت‌های شرکت تعاونی روستایی ایج، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، راه‌اندازی سردخانه و ایجاد مرکز «روستابازار» در این منطقه تأکید کرد.

او در راستای ارزیابی توانمندی‌های تشکل‌های بخش کشاورزی و شناسایی زمینه‌های گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، به شهرستان استهبان سفر کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌های شرکت تعاونی روستایی ایج قرار گرفت.

در این بازدید که محمدمهدی نصر (سرپرست اداره آموزش تعاون روستایی استان)، احمدی (رئیس اداره تعاون روستایی استهبان)، رحیمی (مدیرعامل) و کوچک‌زاده (رئیس هیئت‌مدیره شرکت تعاونی ایج) نیز حضور داشتند، ابتدا مرکز بوجاری بذر شرکت از نظر تجهیزات فنی، ظرفیت عملیاتی در فرآوری و آماده‌سازی بذر، میزان تولید و زمینه‌های ارتقای بهره‌وری مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین در ادامه، مرکز خرید گندم و سایر زیرساخت‌های موجود به منظور بهره‌برداری بهینه در زمینه‌هایی همچون احداث سردخانه و راه‌اندازی روستابازار بازدید و بررسی شد.

لزوم توسعه امکانات نگهداری محصولات باغی در قطب انجیر و انار

مدیر تعاون روستایی استان فارس در جریان این بازدید، با اشاره به جایگاه برجسته شهرستان استهبان در تولید محصولات باغی به‌ویژه انار و انجیر، توسعه امکانات نگهداری محصولات را گامی مؤثر در راستای حفظ کیفیت، کاهش ضایعات و بهبود مدیریت عرضه دانست.

احمدی‌زاده با اشاره به وجود انبار‌ها و فضا‌های مناسب در شرکت تعاونی ایج، احداث سردخانه را فرصتی ارزشمند برای توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصولات، حمایت مستقیم از باغداران منطقه و ارتقای بهره‌وری اقتصادی این تشکل ارزیابی کرد.

روستابازارها؛ راهکاری مؤثر برای حذف واسطه‌ها

او همچنین با تأکید على نقش روستابازار‌ها در رونق اقتصاد محلی تصریح کرد: راه‌اندازی این مراکز، اقدامی اثربخش در راستای عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان، کاهش واسطه‌گری‌های غیرضرور و تسهیل دسترسی شهروندان به کالا‌های اساسی با قیمت مناسب است.

مدیر تعاون روستایی فارس در پایان، بهره‌گیری از توان اجرایی شبکه تعاون روستایی را برای تحقق این اهداف و تقویت بیش‌ازپیش زیرساخت‌های اقتصادی منطقه ایج ضروری عنوان کرد.

منبع: تعاون روستایی فارس