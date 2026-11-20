باشگاه خبرنگاران جوان - سردار کیاست سپهری در بازدید از پاسگاه‌ها و واحدهای مرزی به همراه رئیس بازرسی و معاون نیروی انسانی فرماندهی مرزبانی استان، در راستای اجرای تدابیر فرماندهی مرزبانی فراجا و ارزیابی میزان آمادگی واحدها، از نوار مرزی و پاسگاه‌های مرزبانی کرمانشاه بازدید کرد.

وی در دیدار چهره‌به‌چهره با کارکنان پاسگاه‌های مرزی اظهار کرد: همه ما سرباز ولایت فقیه هستیم، به این خدمت افتخار می‌کنیم و با تمام قوا و در سخت‌ترین شرایط از مرزهای ایران اسلامی حراست می‌کنیم.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه از کارکنان یگان‌های مرزی خواست در انجام مأموریت و خدمت در این مناطق اهتمام ویژه داشته باشند و از تمام توان خود برای حفظ و حراست از مرزهای کشور استفاده کنند.

سپهری افزود: خدمت در این مناطق مرزی و صعب‌العبور، عبادتی بزرگ و قابل ستایش است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت سلاح در مأموریت‌های مرزبانی گفت: سلاح، سرمایه اصلی دفاع هر سرباز در مقابل دشمن است و شناخت کامل تسلیحات و استفاده اصولی از آن مطابق دستورالعمل‌ها می‌تواند تضمینی برای حفظ جان خود و پاسداری از کشور باشد.