باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین کتاب روایت پیشرفت استان فارس با عنوان «منفی ۱۹۶ درجه» به قلم فاطمه افضلی، روایتی از مسیر پیشرفت، توسعه و دستاورد‌های مؤسسه واکسن‌سازی رازی در شیراز است که به‌زودی رونمایی خواهد شد.

کتاب «منفی ۱۹۶ درجه» تلاشی برای بازنمایی بخشی از توانمندی‌ها و دستاورد‌های علمی کشور و روایت تلاش انسان‌هایی است که با تکیه بر ایمان، تعهد، دانش و خودباوری، مسیر پیشرفت و استقلال علمی ایران را هموار کرده‌اند.

این کتاب با محوریت روایت پیشرفت و توسعه مؤسسه واکسن‌سازی رازی در شیراز، داستان کوشش‌ها، مجاهدت‌ها و دستاورد‌های متخصصان و تلاشگران ایرانی را به تصویر می‌کشد؛ روایتی از باور به توان داخلی، اراده برای ساختن و تحقق شعار «ما می‌توانیم».

«منفی ۱۹۶ درجه» نخستین تجربه کتابی در حوزه روایت پیشرفت استان فارس است که با راهبری دفتر روایت پیشرفت حوزه هنری فارس به سرانجام رسیده و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

این اثر در ادامه جریان روایت دستاورد‌های علمی، صنعتی و فناورانه کشور، می‌کوشد با عبور از بیان صرف آمار و اطلاعات، تصویری انسانی و ملموس از مسیر پیشرفت ایران و نقش انسان‌های متعهد و مؤمن در تحقق این دستاورد‌ها ارائه کند.

کتاب «منفی ۱۹۶ درجه» به‌زودی طی مراسمی در استان فارس رونمایی و در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

منبع: حوزه هنری فارس