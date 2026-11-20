باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، در حاشیه هجدهمین نمایشگاه صنعت مالی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد سنتی نظام بانکی به تأمین مالی اظهار کرد: در روش‌های سنتی، تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی به‌عنوان ملاک ارزیابی عملکرد بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود، اما در رویکرد توسعه‌محور باید آثار و نتایج این تسهیلات بر اقتصاد خانوارها و کسب‌وکارها مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: باید مشخص شود خانوار یا کسب‌وکاری که تسهیلات دریافت کرده است، تا چه اندازه به ثبات و پایداری درآمد دست یافته و آیا این منابع توانسته‌اند به بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت فعالیت‌های تولیدی منجر شوند یا صرفاً تسهیلاتی پرداخت شده، بدون آنکه نتایج اقتصادی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

خورسندیان با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی گروه‌های مختلف به منابع مالی تصریح کرد: دسترسی آسان و هوشمند به خدمات مالی برای مناطق جغرافیایی مختلف و طبقات گوناگون مشتریان، از الزامات تحقق توسعه اقتصادی است. همچنین باید بررسی شود که تأمین مالی تا چه اندازه به ایجاد اشتغال و حفظ فرصت‌های شغلی منجر شده است.

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه نظام بانکی به‌تنهایی قادر به تحقق اهداف توسعه‌ای نیست، گفت: برای دستیابی به این اهداف، هم‌افزایی میان ارکان مختلف نظام مالی ضروری است. بازار سرمایه و ابزارهای آن می‌توانند مکمل تأمین مالی بانکی باشند و استفاده از صندوق‌های ضمانت و نظام‌های اعتبارسنجی هوشمند و داده‌محور نیز به توزیع ریسک و کاهش محدودیت‌های تسهیلات‌دهی کمک می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از روش‌های نوین اعتبارسنجی ادامه داد: امروز نمی‌توان همچنان به شیوه‌های سنتی تأمین وثیقه متکی بود؛ چراکه در اقتصاد افرادی وجود دارند که از اعتبار لازم برخوردارند، اما وثیقه کافی در اختیار ندارند. اگر صرفاً بر مبنای روش‌های سنتی عمل کنیم، این افراد از دسترسی به منابع مالی محروم می‌شوند و عدالت مالی محقق نخواهد شد.

خورسندیان استفاده از فناوری‌های دیجیتال، همکاری با شرکت‌های فین‌تک، شرکت‌های دانش‌بنیان و صندوق‌های ضمانت را از الزامات توسعه تأمین مالی خرد دانست و اظهار کرد: باید به سمت نظام‌هایی حرکت کنیم که با اعتبارسنجی داده‌محور و استفاده از روش‌های جایگزین وثیقه‌گذاری، امکان دسترسی بیشتر خانوارها و کسب‌وکارها به منابع مالی را فراهم کنند.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه با اشاره به رویکرد توسعه‌محور این بانک گفت: اگر بانک مسکن صرفاً به دنبال پرداخت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن باشد، نگاه محدودی به مأموریت خود داشته است؛ در حالی که تأمین مالی باید با هدف تقویت اقتصاد مسکن انجام شود.

وی توضیح داد: تسهیلات پرداختی باید زنجیره تأمین بخش مسکن را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ به این معنا که علاوه بر خانوارها، پیمانکاران، سازندگان، تأمین‌کنندگان مصالح ساختمانی و ارائه‌دهندگان خدمات فنی و مهندسی نیز در فرآیند تأمین مالی دیده شوند.

خورسندیان افزود: باید بتوانیم مجموعه این بخش‌ها را در قالب زنجیره ارزش اقتصاد مسکن ببینیم تا مشخص شود تسهیلات پرداختی تا چه اندازه به تحرک و تحول صنعت ساختمان و اقتصاد مسکن کمک کرده است.

وی با اشاره به استفاده بانک مسکن از ابزارهای جدید تأمین مالی اظهار کرد: در همین راستا، انتشار اوراق گام در بانک مسکن آغاز شده و این ابزار در حال عملیاتی شدن است؛ ابزاری که می‌تواند نقش مؤثری در تأمین مالی زنجیره ارزش بخش مسکن ایفا کند.

مدیرعامل بانک مسکن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر بی‌ثباتی اقتصادی بر عملکرد نظام تأمین مالی اظهار کرد: در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و تورم‌های بالا، جهت‌دهی منابع و مصارف بانکی کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، متقاضیان تسهیلات بر اساس نیازهای واقعی خود امکان دسترسی به منابع را از دست می‌دهند و افرادی که از ارتباطات بیشتری برخوردارند، بهتر می‌توانند از تسهیلات بانکی و رانت ناشی از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به آثار تورم بر رفتار سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان تصریح کرد: زمانی که بازارهای موازی دارایی بازدهی بالاتری دارند، سپرده‌گذاران تمایل کمتری به سپرده‌گذاری در بانک‌ها پیدا می‌کنند و تسهیلات‌گیرندگان نیز ممکن است تصمیم‌های متفاوتی درباره نحوه استفاده و بازپرداخت منابع اتخاذ کنند.

خورسندیان ادامه داد: در این میان، بیشترین آسیب متوجه متقاضیان واقعی و بخش‌های مولد اقتصادی خواهد بود که برای ادامه فعالیت و توسعه کسب‌وکار خود به منابع مالی نیاز دارند.

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه شرایط بی‌ثبات اقتصادی به‌صورت ناخواسته زمینه رقابت منفی میان بانک‌ها برای جذب سپرده را ایجاد می‌کند، گفت: این وضعیت نوعی خودزنی در شبکه بانکی است و این موضوع در جلسات تخصصی اقتصادی بانک مرکزی نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: برقراری ثبات اقتصادی، وظیفه ابتدایی بخش بانکی و نظام بانکی نیست؛ بلکه نظام بانکی باید بتواند در بستری امن، متعادل و متعارف از نظر اقتصادی، عملیات و فعالیت‌های خود را انجام دهد.