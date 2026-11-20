باشگاه خبرنگاران جوان - چهل‌ودومین مانور طرح ملی مهتاب با محوریت مدیریت هوشمند تلفات، مقابله با مصارف غیرمجاز و صیانت از انرژی در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شیراز برگزار شد.

در جریان این مانور، ۱۰۵ مورد برق غیرمجاز جمع‌آوری و بیش از ۷۸۵ هزار کیلووات‌ساعت انرژی از این محل احصا شد. همچنین ۹۸ کنتور چاه کشاورزی مورد آزمایش قرار گرفت، ۲۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز کشف و ۲۸ مورد دستکاری کنتور شناسایی شد.

احمدرضا خسروی مدیرعامل این شرکت با اشاره به استمرار اجرای مانور‌های عملیاتی طرح ملی مهتاب اظهار داشت: این طرح یک برنامه جامع، هدفمند و مستمر برای مدیریت هوشمند تلفات، مقابله با مصارف غیرمجاز، جلوگیری از هدررفت انرژی و صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار است که با استفاده از ظرفیت نیرو‌های تخصصی، تجهیزات فنی و نظارت میدانی دنبال می‌شود.

او با تأکید بر ضرورت شناسایی و حذف زمینه‌های هدررفت انرژی افزود: برق غیرمجاز و دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری، علاوه بر ایجاد خسارت به شبکه توزیع، موجب تضییع حقوق مشترکانی می‌شود که مصرف برق خود را در چارچوب ضوابط قانونی مدیریت می‌کنند.

از این رو، مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز، شناسایی مصارف نامتعارف و جلوگیری از سوءاستفاده از برق یارانه‌ای، از اولویت‌های جدی شرکت توزیع نیروی برق شیراز است.

خسروی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در چهل‌ودومین مانور مهتاب بیان کرد: در این عملیات ۱۰۵ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و ۷۸۵ هزار و ۳۲۰ کیلووات‌ساعت انرژی از این محل احصا شد. همچنین ۷۰ دستگاه فیوز محدودکننده نصب، ۴۵ شمارشگر برای مشترکان جدید نصب و ۳۲ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد. در همین عملیات، ۸۰ دستگاه شمارشگر مربوط به مشترکان جدید نیز در انتظار نصب قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز ادامه داد: در بخش نظارت و کنترل مصارف، ۹۸ کنتور چاه کشاورزی مورد آزمایش قرار گرفت، ۶۰ مورد از مصارف نامتعارف و مشترکان بد‌مصرف بازدید شد و ۲۸ مورد دستکاری کنتور به ثبت رسید.

همچنین در جریان بازدید از ۳۰ کارگاه، ۱۲ مورد برق غیرمجاز شناسایی و ۲۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز کشف شد. جمع‌آوری یک‌هزار و ۱۰۰ متر کابل نیز از دیگر اقدامات این مانور بود.

خسروی با اشاره به اهمیت نقش نیرو‌های عملیاتی در تحقق اهداف طرح مهتاب تصریح کرد: همکاران حاضر در عملیات‌های میدانی، علاوه بر انجام وظایف تخصصی، پاسداران سرمایه‌های ملی و سفیران مسئولیت‌پذیری در صنعت برق هستند. تلاش این نیرو‌ها در شناسایی و رفع مصادیق هدررفت انرژی، به افزایش پایداری شبکه، ارتقای کیفیت خدمات و توزیع عادلانه انرژی میان مشترکان کمک می‌کند. موفقیت این طرح نیز مستلزم همراهی مردم و گزارش موارد مشکوک به استفاده غیرمجاز از برق است.

او در پایان با دعوت از شهروندان برای مشارکت در صیانت از شبکه برق خاطرنشان کرد: توسعه هوشمندسازی، کنترل دقیق مصارف، ساماندهی انشعاب‌ها، جلوگیری از استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای و کاهش تلفات غیرفنی، از مهم‌ترین اهداف طرح ملی مهتاب است و این اقدامات با جدیت و استمرار در محدوده عملیاتی شرکت دنبال خواهد شد.

محمد حضرتی مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز نیز با تشریح ابعاد فنی اجرای طرح مهتاب گفت: یکی از محور‌های اصلی این طرح، پایش مستمر تجهیزات اندازه‌گیری و شناسایی هرگونه نقص، دستکاری یا بهره‌برداری غیرمجاز از شبکه است. تعویض کنتور‌های معیوب، نصب شمارشگر برای مشترکان جدید و استفاده از تجهیزات محدودکننده، نقش مهمی در ثبت دقیق میزان مصرف، جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان و کاهش تلفات غیرفنی دارد. در همین راستا، اقدامات کنترلی در بخش‌های خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی به‌صورت هدفمند دنبال می‌شود.

او با اشاره به عملکرد تجمعی شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان آبان‌ماه افزود: در این مدت ۱۸ هزار و ۷۸۰ مورد جمع‌آوری انشعاب غیرمجاز و مقابله با دستکاری کنتور‌ها شناسایی و پیگیری شده و بیش از ۷۶ میلیون و ۴۰۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی از این بخش احصا شده است.

همچنین ۱۹ هزار و ۱۵۰ دستگاه کنتور معیوب تعویض و در این بخش نیز ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی احصا شده است.

این آمار بیانگر گستردگی اقدامات نظارتی و اهمیت تداوم اجرای طرح مهتاب در صیانت از منابع انرژی و ارتقای انضباط در شبکه توزیع برق شیراز است.

منبع: توزیع برق شیراز