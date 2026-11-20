باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران، در جمع خبرنگاران گفت: هیچ‌کس به اندازه ارکان بازار سرمایه و هیأت‌مدیره سازمان بورس علاقه‌مند به افزایش دامنه نوسان نیست؛ اما نکته اینجاست که باید زمانی تغییرات را اعمال کنیم که فضای اقتصادی نیز از آن حمایت کند. ریزساختار‌های بازار نباید به‌صورت مداوم تغییر کنند.

وی افزود: پیشنهاد‌هایی از سوی سازمان بورس و هیأت‌مدیره ارسال شده است و امیدواریم زمان اجرای آنها فرا برسد که امیدوارم این اتفاق امسال رخ دهد. به احتمال زیاد ساختار معاملاتی بازار سرمایه ما به استاندارد‌های دنیا نزدیک خواهد شد.

گودرزی در ادامه با اشاره به ضرورت جلوگیری از قرار گرفتن سهامداران در مسیر‌های اشتباه معاملاتی اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم که اگر اقدامی برخلاف ضوابط و مقررات صورت گرفته است، آن را شفاف‌سازی کنیم، نه اینکه بخواهیم روند‌های معاملاتی را متوقف کنیم.

مدیرعامل بورس تهران با اشاره به توقف معاملات برخی نماد‌ها گفت: سهامداران باید آگاه باشند که از لحاظ متغیر‌های معاملاتی یا بنیادی چه اتفاقی رخ داده است. این توقف‌ها فرصتی برای فکر کردن به سهامداران می‌دهد. حتی انتقاد‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود، از نظر ما می‌تواند منطقی باشد.

وی ادامه داد: در حال انجام یک کار مطالعاتی هستیم تا در صورت رسیدن به جمع‌بندی، به سمت استفاده از سازوکار‌هایی مانند بریکر‌ها (محدودکننده‌های خودکار معاملات) که در بازار‌های جهانی وجود دارد، حرکت کنیم؛ البته این موضوع به شرطی امکان‌پذیر است که اصلاح فرآیند معاملاتی نیز بتواند به نتیجه برسد.

گودرزی در پایان تأکید کرد: واقعیت این است که در شرایط فعلی چاره‌ای جز بررسی و اصلاح فرآیند‌ها وجود ندارد و امیدواریم این اقدامات به نتیجه برسد.