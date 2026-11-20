باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - کسری نوری، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، اظهار داشت:نمایشگاه نفت امسال به دلیل شرایط جنگی کشور به تعویق افتاد و با توجه به شرایط پیش‌آمده، دیگر در سال جاری برگزار نخواهد شد.

وی افزود: در همین راستا، مذاکراتی با مسئولان وزارت نفت انجام شده و برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری نمایشگاه نفت در سال آینده و در همان بازه زمانی معمول سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران همچنین از بازگشت نمایشگاه ایران‌پلاست به تقویم نمایشگاهی سال آینده خبر داد و گفت: شب گذشته مکاتباتی با مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شد و این شرکت نیز طی نامه‌ای آمادگی خود را برای برگزاری مجدد نمایشگاه ایران‌پلاست در سال آینده و در زمان همیشگی آن اعلام کرد.

نوری ادامه داد: بر این اساس، نمایشگاه ایران‌پلاست مجدداً در تقویم نمایشگاهی سال آینده قرار خواهد گرفت و درباره نمایشگاه نفت نیز با توجه به مذاکرات انجام‌شده، در صورت فراهم بودن شرایط و رخ ندادن اتفاقات پیش‌بینی‌نشده، این رویداد در زمان مقرر سال آینده برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: پس از نهایی شدن تقویم نمایشگاهی، برنامه‌ریزی‌های مربوط به فراخوان و اطلاع‌رسانی از سوی مجموعه‌های متولی آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران با اشاره به نقش وزارت نفت در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نمایشگاه نفت تصریح کرد: بخشی از فرآیند اطلاع‌رسانی و دعوت از مشارکت‌کنندگان داخلی و بین‌المللی بر عهده مجموعه وزارت نفت است و این وزارتخانه پس از نهایی شدن زمان برگزاری، می‌تواند برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای ارتباط با شرکت‌ها و فعالان این حوزه انجام دهد.

نوری در پایان ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن شرایط، سال آینده نمایشگاه‌های نفت و ایران‌پلاست با حضور گسترده مشارکت‌کنندگان داخلی و خارجی برگزار شوند و شاهد برگزاری رویدادهای موفقی در حوزه نفت، انرژی و پتروشیمی باشیم.