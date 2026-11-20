باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: ماجرا با گزارش مفقودی یک شهروند از سوی خانواده‌اش آغاز شد و کارآگاهان اداره جرایم جنایی پلیس آگاهی مازندران با تلاش شبانه‌روزی، بررسی سرنخ‌ها را در دستور کار قرار دادند و در ادامه، جسد سوخته‌ شده‌ای در منطقه‌ای بیابانی کشف شد.

او افزود: متهم که فردی حرفه‌ای و زیرک سابقه قتل نیز دارد، برای منحرف‌کردن مسیر تحقیقات، جسد را به آتش کشیده و خودروی قربانی را در یکی از شهر‌های اطراف پایتخت رها کرده بود تا این‌گونه القا کند که مقتول خودش ناپدید شده است. او همچنین با صحنه‌سازی تلاش کرده بود حضور خود در زمان جنایت را انکار کند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت بررسی‌ها نشان داد انگیزه این جنایت، اختلاف مالی بوده و متهم ابتدا مقتول را از پای درآورده، سپس پیکر او را با خودروی قربانی به خارج از شهر منتقل و برای از بین بردن آثار جرم، جسد را به آتش کشیده است. این فرد در گذشته نیز به اتهام قتل دستگیر شده بود، اما با رضایت اولیای دم از پرونده قبلی آزاد شده بود.

سرهنگ خورشاد افزود: کارآگاهان جرایم جنایی با تکیه بر فناوری‌های نوین، تحلیل داده‌های فنی و سرنخ‌های به‌دست‌آمده، روایت ساختگی متهم را فرو ریختند و او را پس از هماهنگی قضایی دستگیر کردند و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

منبع:پلیس مازندران