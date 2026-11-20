\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u062c\u0644\u0627\u0633 \u0627\u067e\u06a9 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f \u062f\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u060c \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0634\u06cc \u062c\u06cc\u0646\u200c\u067e\u06cc\u0646\u06af\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0686\u06cc\u0646\u060c \u0628\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0628 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n