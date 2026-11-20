باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس هواشناسی مازندران گفت: امروز جمعه ۲۸ آبان، آسمان مازندران به‌ویژه در ارتفاعات مرکزی و غربی با رگبار باران، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال رعدوبرق پراکنده همراه است.

او افزود: فردا شنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و افزایش دما پیش‌بینی می‌شود. روز یکشنبه نیز آسمان صاف تا نیمه‌ابری است، اما از بعدازظهر افزایش ابر و از اواخر وقت، بارش‌های پراکنده از سمت غرب استان آغاز می‌شود.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به تداوم ناپایداری جوی، گفت: روز دوشنبه علاوه بر بارش‌های پراکنده، کاهش دما در سطح استان رخ می‌دهد؛ اما روز سه‌شنبه جو مازندران دوباره پایدار خواهد شد.

غلامپور ادامه داد: روز چهارشنبه نیز بارش‌های پراکنده در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که تمرکز عمده آن در مناطق ساحلی و جلگه‌ای خواهد بود.

او در پایان با اشاره به وضعیت دریای خزر، گفت: دریا امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی شرایط مناسبی ندارد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران