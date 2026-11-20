باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - محمد یزدان حق شناس متخصص داخلی و عضو کمیسیون پزشکی بیماران نادر ایران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شیوع بیماریهای نادر در سراسر کشور است و تمرکز خاصی در منطقهای از ایران وجود ندارد.
به گفته وی در ایران حدود ۵۰۰ گونه بیماری نادر شناسایی شده است. بیماری پروانه ای یا بیماری های خونی جزو بیماریهای نادر محسوب میشود.
حق شناس تاکید کرد: غربالگری در حین بارداری باید انجام شود که این موضوع فعلا کنسل شده است. الان حدود ۱۴۰ بیماری نادر تحت پوشش بیمهها قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه روشهای تشخیصی جدید تعداد موارد بیماران نادر در کشور افزایش یافته است. آموزشهای لازم به پزشکان در خصوص بیماریهای نادر ارائه میشود.