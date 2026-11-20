باشگاه خبرنگاران جوان - نواب قائدی در حاشیه بازدید از عملیات آماده‌سازی خطوط انتقال برق فارس برای فصل زمستان با اشاره به ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های انتقال برق برای فصل سرما و بارش برف و باران اظهار کرد: پس از عبور از دوره اوج مصرف تابستان و با توجه به فرصت زمانی محدود تا آغاز فصل سرما، عملیات تعمیراتی و آماده‌سازی شبکه انتقال برق در محدوده استان‌های فارس و بوشهر با بسیج امکانات و ظرفیت‌های فنی شرکت به اجرا درآمد.

او افزود: در این عملیات، ۴۵۲۸ کیلومتر از خطوط انتقال برق سرویس و بازبینی شد و تجهیزات و بی‌های خط در ایستگاه‌های مبدأ و مقصد نیز مورد رسیدگی و آماده‌سازی قرار گرفتند.

قائدی با اشاره به دامنه تعمیرات انجام‌شده اظهار کرد: بخشی از خطوطی که به دلایل مختلف در سال‌های گذشته امکان انجام تعمیرات اساسی و سرویس کامل آنها فراهم نشده بود، در برنامه عملیاتی امسال قرار گرفتند و وارد چرخه تعمیرات شدند. این اقدام امکان شناسایی و برطرف کردن نواقص پنهان تجهیزات و خطوط را فراهم کرد و زمینه آمادگی بیشتر شبکه برای عبور از شرایط زمستانی را به وجود آورد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس ادامه داد: بازبینی و آماده‌سازی خطوط انتقال و تجهیزات پست‌های مرتبط، از اقدامات پیشگیرانه برای کاهش احتمال بروز خاموشی‌های ناخواسته و افزایش ضریب اطمینان شبکه به شمار می‌رود؛ به‌ویژه آنکه در فصل زمستان، شرایط جوی و تغییرات میزان مصرف می‌تواند بر عملکرد شبکه برق اثرگذار باشد.

قائدی با اشاره به همکاری مجموعه‌های اجرایی در پیشبرد این برنامه، انجام عملیات گسترده تعمیراتی در فاصله زمانی پس از اوج مصرف تابستان را حاصل برنامه‌ریزی و هماهنگی بخش‌های مختلف شرکت برق منطقه‌ای فارس و همکاری شرکت تعمیرات نیروی برق فارس عنوان کرد.

در ادامه، معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای فارس، با تشریح ابعاد فنی این عملیات گفت: خطوط انتقال و ایستگاه‌های مرتبط، بخش اصلی زیرساخت تأمین و انتقال انرژی در منطقه را تشکیل می‌دهند و حفظ عملکرد پایدار آنها در روز‌های سرد سال و شرایط جوی نامساعد، مستلزم پایش مستمر و رسیدگی همه‌جانبه به تجهیزات است.

سیاوش چترسیماب افزود: سرویس ۴۵۲۸ کیلومتر از خطوط انتقال و بازبینی بی‌های مرتبط در ایستگاه‌های مبدأ و مقصد، در فاصله زمانی کوتاه پس از پایان پیک تابستان انجام شد. این عملیات با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه و ارتقای آمادگی تجهیزات برای تحمل بارگذاری‌های فصل زمستان صورت گرفت.

او با اشاره به گستردگی فعالیت‌های اجرایی تصریح کرد: انجام این حجم از عملیات در بازه زمانی محدود، نیازمند هماهنگی و تلاش مستمر گروه‌های فنی و عملیاتی بود و بخش مهمی از برنامه آماده‌سازی شبکه برای فصل سرما را پوشش داد.

همچنین مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات شرکت برق منطقه‌ای فارس، درباره الزامات اجرایی این طرح اظهار کرد: اجرای هم‌زمان عملیات تعمیراتی در گستره‌ای از خطوط انتقال و پست‌های مبدأ و مقصد، مستلزم هماهنگی دقیق میان بخش‌های عملیاتی و دیسپاچینگ و مدیریت بار شبکه بود.

عبدالرضا حیدری افزود: برنامه‌ریزی و نظارت بر روند اجرای تعمیرات به‌گونه‌ای انجام شد که ضمن فراهم شدن شرایط ایمن برای فعالیت گروه‌های اجرایی، روند تأمین و انتقال برق و خدمت‌رسانی به مشترکان با وقفه مواجه نشود.

او رصد لحظه‌ای وضعیت شبکه و آمادگی مجموعه دیسپاچینگ را از الزامات اجرای این عملیات دانست و گفت: مدیریت شرایط شبکه در زمان انجام تعمیرات، نقش مهمی در حفظ پایداری جریان برق و فراهم کردن امکان اجرای فعالیت‌های فنی در بخش‌های مختلف داشت.

منبع: برق منطقه‌ای فارس