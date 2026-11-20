باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، روز جمعه در شهر شنژن با شماری از رهبران منطقه آسیا و اقیانوسیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد. این دیدار‌ها یک روز پس از میزبانی وی از اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) و مذاکرات سه‌جانبه با همتایان آمریکایی و روسی‌اش برگزار شد.

شی با پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، لارنس وونگ، نخست‌وزیر سنگاپور، آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی و آنوتین چارن‌ویراکول، نخست‌وزیر تایلند دیدار کرد.

خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد شی و رئیس‌جمهور اندونزی در جریان دیدار با یکدیگر، آغاز مذاکرات برای انعقاد یک توافق‌نامه جامع مشارکت اقتصادی دوجانبه را اعلام کردند.

شی از دو کشور خواست «ارتباطات راهبردی و همبستگی خود را تقویت کنند، همکاری‌های جامع راهبردی را گسترش دهند، پایه‌های اعتماد سیاسی را تحکیم کنند و به‌طور مشترک در برابر مخاطرات خارجی هوشیاری نشان دهند و به آنها پاسخ دهند».

چین و سنگاپور مذاکرات برای ارتقای توافق تجاری را آغاز کردند

شی همچنین با لارنس وونگ دیدار کرد و دو طرف توافق کردند مذاکرات برای ارتقای توافق‌نامه تجارت آزاد دوجانبه خود را آغاز کنند.

وونگ در شبکه اجتماعی ایکس، متعلق به آمریکا، نوشت: «مذاکرات برای ارتقای توافق‌نامه تجارت آزاد دوجانبه خود را آغاز کرده‌ایم. این ارتقا حوزه‌های جدیدی مانند اقتصاد دیجیتال را نیز در بر خواهد گرفت.»

وی افزود: «این اقدام جریان فرامرزی داده‌ها را تسهیل می‌کند و فرصت‌های تازه‌ای برای شرکت‌های ما فراهم خواهد آورد.»

وونگ گفت دو رهبر همچنین درباره تقویت همکاری در زمینه فناوری‌های نوظهور، به‌ویژه هوش مصنوعی، گفت‌و‌گو کردند.

وی اظهار داشت: «هر دو کشور در حوزه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کنند و زمینه‌های زیادی برای یادگیری متقابل وجود دارد؛ از کمک به کسب‌وکار‌ها برای نوآوری و افزایش بهره‌وری گرفته تا آماده‌سازی نیروی کار برای مشاغل آینده.»

توافق استرالیا و چین برای اجرای ابتکار گردشگری

شی در دیدار با آنتونی آلبانیزی توافق کرد سال ۲۰۲۷ به‌عنوان «سال گردشگری استرالیا و چین» نام‌گذاری شود.

آلبانیزی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این ابتکار به ایجاد فرصت‌های شغلی در استرالیا کمک خواهد کرد و مذاکرات خود با شی را «سازنده» توصیف کرد.

وی گفت: «روابط استرالیا با چین برای اقتصاد، امنیت و ثبات منطقه‌ای ما اهمیت دارد.»

شی نیز با بیان اینکه روابط چین و استرالیا در حال حاضر «باثبات» است، بر ضرورت تقویت همکاری‌ها در شرایط افزایش عدم‌قطعیت‌های جهانی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور چین به آلبانیزی گفت: «در جهانی بی‌ثبات و پرتلاطم، دو کشور باید اعتماد متقابل را تقویت کنند، منافع اساسی و دغدغه‌های عمده یکدیگر را در نظر بگیرند و مسیر درست دوستی و همکاری را حفظ کنند.»

رئیس‌جمهور چین همچنین دیدار‌های جداگانه‌ای با انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، و آنوتین چارن‌ویراکول، نخست‌وزیر تایلند، برگزار کرد.

این دیدار‌ها پس از اجلاس APEC در شنژن انجام شد؛ نشستی که رهبران و نمایندگان ۲۱ اقتصاد عضو این سازمان را گرد هم آورده بود.

شی روز پنجشنبه همچنین میزبان نشست سه‌جانبه‌ای بی‌سابقه با حضور ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بود.

سه رهبر در پایان این نشست بیانیه مشترکی با عنوان «اعلامیه در مسیر صلح» صادر کردند و در آن بار دیگر تأکید کردند که جنگ هسته‌ای قابل پیروزی نیست و هرگز نباید آغاز شود.

منبع: آناتولی