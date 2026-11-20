باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۲۶۰ شبانه روز است که خیابان‌های ما شاهد پدیده‌ای بی‌نظیر و خودجوش است؛ تجمعاتی که مردم غیور و با صلابت مردم کشورمان با حضور پرشور خود در میادین مقاومت سنگ تمام گذاشتند و بار دیگر نشان دادند که راه پاک شهدای والامقام همیشه ادامه دارد و تا پای جان برای حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های این مرز و بوم ایستاده‌اند.

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تجمع شبانه مردم شهر انابد همراه با پرچم‌گردانی - مهدی غروی

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