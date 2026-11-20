باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد خودرو‌ها در محور‌های شمالی و احتمال افزایش بار ترافیکی در مسیر بازگشت مسافران، محدودیت‌هایی در محور‌های کرج ـ چالوس، هراز و قشم در روز‌های جمعه و شنبه پیش‌بینی شده است که در صورت نیاز و با تشخیص مأموران پلیس راه اجرا خواهد شد.

وی درباره محدودیت‌های محور کرج ـ چالوس گفت: از ساعت ۱۴:۰۰ ظهر روز جمعه ۲۹ آبان ماه، محدودیت تردد خودرو‌ها در آزادراه تهران ـ شمال (جنوب به شمال) برای وسایل نقلیه‌ای که مقصد آنها چالوس است، اعمال می‌شود. همچنین از ساعت ۱۵:۰۰، مسیر از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

سردار محبی ادامه داد: از ساعت ۱۶:۰۰، تردد از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) به‌صورت یک‌طرفه اجرا می‌شود و این محدودیت تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه خواهد داشت. پس از پایان طرح، مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوباره دوطرفه می‌شود. البته در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر محدودیت یک‌طرفه وجود دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محور هراز نیز گفت: تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها به‌استثنای خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ممنوع است.

وی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک و با صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

سردار محبی همچنین از اعمال محدودیت ترافیکی در محور فشم خبر داد و گفت: روز جمعه از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، محدوده انتهای محور، حوالی پل حاجی‌آباد تا ابتدای پیچ آریانا، به سمت خروجی قشم یک‌طرفه خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محدودیت‌های روز شنبه نیز اظهار کرد: در محور کرج ـ چالوس، در صورت پرحجم شدن ترافیک و با تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت تردد مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا می‌شود.

سردار محبی در پایان به رانندگان توصیه کرد: پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی اطلاع کسب کنند، زمان سفر خود را مدیریت کرده و از عجله و شتاب در رانندگی بپرهیزند. همچنین با رعایت فاصله طولی، پرهیز از سبقت و حرکات مخاطره‌آمیز و توجه به هشدار‌ها و دستورات مأموران پلیس راه، در تأمین ایمنی سفر و تسهیل تردد سایر مسافران همکاری کنند.