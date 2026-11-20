باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مارک چمپیون، ستون‌نویس بلومبرگ، در یادداشتی نوشت نشست سه‌جانبه رهبران روسیه، چین و آمریکا در حاشیه اجلاس APEC، نماد شکست تلاش‌های غرب برای منزوی کردن روسیه و نشانه پیروزی رهبر این کشور بود.

وی معتقد است که این نشست «به‌خودی‌خود یک پیروزی بزرگ برای [ولادیمیر]پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، محسوب می‌شود».

چمپیون نوشت: «این نشست جایگاه کشور او را تأیید می‌کند، نماد شکست تلاش‌های غرب برای منزوی کردن روسیه است و رقبای ثروتمندتر او در اروپا را کوچک جلوه می‌دهد.»

این ستون‌نویس معتقد است رهبر روسیه «می‌تواند به‌درستی امیدوار باشد که این ائتلاف سه‌جانبه قدرت‌های بزرگ، بار دیگر قطعاً گرد هم خواهد آمد».

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای نخستین بار در چنین قالبی، در حاشیه اجلاس APEC در شهر شنژن دیدار کردند. سران سه کشور در این نشست دیدگاه‌های خود را درباره وضعیت کنونی بین‌المللی تبادل کردند و بر تعهد خود به حفظ ثبات راهبردی و امنیت بین‌المللی تأکید کردند.

رهبران همچنین بیانیه‌ای درباره صلح تصویب کردند و از اصلاح سازمان ملل متحد با هدف تضمین واکنش مؤثرتر به چالش‌های جهانی حمایت کردند.

بر اساس این سند، روسیه، چین و آمریکا قصد دارند تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی را به نفع همه کشور‌ها افزایش دهند.

در این بیانیه تأکید شده است که احترام به مصونیت‌های مقام‌های دولتی از اهمیت بنیادین برخوردار است و دیوان کیفری بین‌المللی و نهاد‌های مشابه نباید از اختیارات خود سوءاستفاده کنند.

رهبران سه کشور همچنین تأکید کردند که جنگ هسته‌ای هرگز نباید آغاز شود، زیرا در چنین جنگی هیچ برنده‌ای وجود نخواهد داشت. در این سند آمده است که روسیه، چین و آمریکا برای کاهش مخاطرات هسته‌ای وارد گفت‌و‌گو خواهند شد.

منبع: تاس