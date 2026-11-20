باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون‌های سراسری و دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار دارد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش برای تمامی داوطلبانی که انتخاب رشته کرده‌اند، کارنامه علمی شامل رتبه داوطلب در هر یک از کدرشته‌محل‌های انتخابی و رتبه آخرین فرد پذیرفته‌شده در سهمیه مربوط، تا اولویت کدرشته‌محل قبولی، حداکثر تا ۱۰ آذرماه تهیه و در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر خواهد شد.

در مجموع ۴۹۶ هزار و ۸۰۶ متقاضی در رشته‌های با آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در تمامی دوره‌های آموزشی سال ۱۴۰۵ پذیرفته شده‌اند که از این تعداد حدود ۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان زن و حدود ۴۰ درصد مرد هستند.

تغییرات اعمال‌شده پس از اعلام نتایج اولیه در وضعیت داوطلبان، از جمله اصلاح سوابق تحصیلی دریافتی از وزارت آموزش و پرورش یا اعمال سهمیه از سوی ارگان‌های ذی‌ربط، در کارنامه و نتیجه نهایی افراد مشمول لحاظ شده است.

پذیرفته شدگان برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت نام ضرورت دارد از تاریخ اول آذرماه به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.