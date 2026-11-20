باشگاه خبرنگاران جوان - شاخص کیفیت هوا در میانگین ۲۴ ساعت گذشته عدد ۸۶ را نشان می‌دهد که همچنان در محدوده قابل قبول است. بر اساس اطلاعات این سامانه، آلاینده شاخص در هر دو بازه زمانی، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) است.

بررسی وضعیت ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا نیز نشان می‌دهد از مجموع ایستگاه‌های گزارش‌شده، هوای ۱۳ ایستگاه در شرایط پاک و ۱۹۱ ایستگاه در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

در بخش مقایسه وضعیت آلودگی هوا از ابتدای سال تا امروز نیز، آمار سال ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بهبود کیفیت هوا را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که تعداد روز‌های پاک از ۶ روز در سال گذشته به ۱۳ روز افزایش یافته و روز‌های دارای هوای قابل قبول نیز از ۱۲۳ روز به ۱۹۱ روز رسیده است.

در مقابل، تعداد روز‌های ناسالم برای گروه‌های حساس از ۱۰۳ روز در سال ۱۴۰۴ به ۳۶ روز در سال جاری کاهش یافته است. همچنین روز‌های ناسالم برای عموم مردم از ۸ روز به چهار روز رسیده و در سال جاری تاکنون هیچ روزی با وضعیت بسیار ناسالم یا خطرناک ثبت نشده است.