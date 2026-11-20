باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بازار سرمایه در هفته گذشته شرایط متفاوتی را در شاخص‌های اصلی تجربه کرد؛ به‌طوری که شاخص کل بورس با کاهش ۰.۴۲ درصدی به ۸ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۷ واحد رسید، اما شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۳.۳۶ درصدی در سطح ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۵۲۲ واحد ایستاد.

این اختلاف عملکرد نشان می‌دهد که در هفته گذشته بخشی از تقاضای بازار به سمت شرکت‌های کوچک‌تر و نماد‌های هم‌وزن حرکت کرده است؛ در شرایطی که سهام بزرگ و شاخص‌ساز تحت تأثیر عوامل مختلف، از جمله تحولات بازار‌های جهانی، با فشار بیشتری مواجه بودند.

ارزش معاملات سهام و صندوق‌های سهامی در روز شنبه ۵ هزار و ۴۳۴ میلیارد تومان، یکشنبه ۴ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان، دوشنبه ۵ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۴ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان و چهارشنبه ۴ هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان بود. طبق آمار اعلام‌شده، مجموع ارزش معاملات در این هفته ۲۴۹ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان ثبت شد.

همچنین سرانه خرید در این هفته ۱۰۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۱۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود؛ موضوعی که در کنار خالص خروج پول از سهام و صندوق‌های سهامی، از برتری سرانه فروش نسبت به خرید حکایت دارد.

در بخش جریان نقدینگی نیز بازار سهام در روز شنبه با خروج ۴ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان پول مواجه شد، اما در روز یکشنبه ۶ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان ورود پول به بازار ثبت شد. با این حال، در روز دوشنبه مجدداً ۶۷ میلیارد تومان، سه‌شنبه هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان و چهارشنبه ۳۲۹ میلیارد تومان خروج پول اتفاق افتاد.

در مجموع، طی هفته گذشته ۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد.

در مقابل، صندوق‌های با درآمد ثابت نیز شرایط متفاوتی را تجربه کردند. در روز شنبه ۱۱ میلیارد تومان ورود پول به این صندوق‌ها ثبت شد، اما در روز یکشنبه هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان، دوشنبه ۶۴۶ میلیارد تومان و سه‌شنبه ۶۲۰ میلیارد تومان خروج پول داشتیم. در روز چهارشنبه نیز مجدداً هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان ورود پول به صندوق‌های با درآمد ثابت ثبت شد که در مجموع، طی این هفته ۲۳۹ میلیارد تومان ورود پول به این صندوق‌ها داشتیم

کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این هفته شاهد چرخش پول به سمت شاخص هم‌وزن و شرکت‌های کوچک‌تر بازار بودیم. شاخص کل در حال حاضر در سقف یک کانال قرار دارد و از منظر تکنیکالی باید این سقف را بشکند. به همین دلیل، نقدینگی به سمت سهم‌هایی حرکت کرده است که طی چند ماه گذشته رشد کمتری داشته‌اند یا اساساً رشدی را تجربه نکرده‌اند.

وی افزود: همچنین ریزش‌هایی که در بازار‌های جهانی در حوزه فلزات، نفت و سایر بخش‌ها شاهد هستیم، بر شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز اثر گذاشته است. به‌طور کلی، در شرایط فعلی پول به سمت شرکت‌های هم‌وزن و کوچک‌تر بازار حرکت کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: سرانه خرید در این هفته ۱۰۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۱۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود.

با توجه به شرایط معاملات هفته گذشته، در شروع فعالیت بازار سرمایه در روز شنبه، روند ورود و خروج نقدینگی، وضعیت تقاضا در نماد‌های کوچک و بزرگ و همچنین واکنش شاخص کل به محدوده مقاومتی خود از جمله موضوعات مورد توجه فعالان بازار خواهد بود.

در این میان، تداوم ورود نقدینگی به سهام کوچک‌تر و تقویت تقاضا در نماد‌های هم‌وزن می‌تواند از مهم‌ترین نشانه‌های جهت‌گیری بازار در معاملات پیش‌رو باشد. از سوی دیگر، عملکرد سهام بزرگ و شاخص‌ساز و تحولات بازار‌های جهانی نیز می‌تواند بر روند کلی معاملات اثرگذار باشد.

آسایش در پایان ابراز امیدواری کرد که در هفته‌های آینده شاهد شکست سقف شاخص کل باشیم و کلیت بازار سرمایه مجدداً به روند صعودی خود بازگردد.

بر این اساس، باید دید بازار سرمایه در نخستین روز معاملاتی هفته جدید چه واکنشی به وضعیت نقدینگی و شرایط تکنیکالی شاخص‌ها نشان خواهد داد و آیا چرخش پول به سمت سهام کوچک‌تر ادامه پیدا می‌کند یا شاهد بازگشت تقاضا به نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز خواهیم بود.