باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سنای آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است، روز پنجشنبه قطعنامه‌ای درباره اختیارات جنگی را رد کرد که می‌توانست مانع از صدور دستور حملات بیشتر علیه ایران از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شود.

این رأی‌گیری حدود دو هفته پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار شد؛ انتخاباتی که جنگ با ایران و افزایش شدید قیمت نفت در پی آن، به‌طور گسترده یکی از عوامل مؤثر بر نتایج آن ارزیابی شده است.

این قطعنامه در مجلس سنا با ۴۸ رأی موافق در برابر ۵۱ رأی مخالف شکست خورد. سه سناتور جمهوری‌خواه شامل سوزان کالینز از ایالت مین، لیزا مورکوفسکی از آلاسکا و رند پال از کنتاکی، در حمایت از این قطعنامه به دموکرات‌ها پیوستند؛ در حالی که جان فترمن، سناتور دموکرات ایالت پنسیلوانیا، به آن رأی مخالف داد.

این قطعنامه پیش‌تر در ماه سپتامبر به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسیده بود.

بر اساس گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، آخرین رأی‌گیری نشان داد که «اگرچه بسیاری از چهره‌های برجسته جمهوری‌خواه پذیرفته‌اند که مخالفت افکار عمومی با جنگ، موجب از دست رفتن اکثریت این حزب در کنگره شده است، پیام رأی‌دهندگان موضع حزب درباره این جنگ را تغییر نداده است».

نیویورک‌تایمز همچنین خاطرنشان کرد که از زمان آغاز درگیری‌ها در ۲۸ فوریه، کنگره آمریکا در مجموع ۲۱ رأی‌گیری درباره اختیارات جنگی مرتبط با ایران برگزار کرده است که شامل ۶ رأی‌گیری در مجلس نمایندگان و ۱۵ رأی‌گیری در سنا می‌شود.

سنای آمریکا در ۲۳ ژوئن قطعنامه‌ای درباره اختیارات جنگی مرتبط با ایران تصویب کرده بود که هدف آن محدود کردن اختیار ترامپ برای آغاز عملیات نظامی بیشتر در ایران بدون کسب موافقت کنگره بود. این نخستین بار از زمان آغاز درگیری‌ها در ماه فوریه بود که چنین قطعنامه‌ای در هر دو مجلس کنگره به تصویب می‌رسید.

برخی رسانه‌های آمریکایی پیش‌تر تصویب این قطعنامه را اقدامی عمدتاً نمادین توصیف کرده بودند.

پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، اعلام کرد: «ما به جنگ با ایران پایان خواهیم داد.» وی خاطرنشان کرد که در این مسیر از حمایت شماری از سناتور‌های جمهوری‌خواه نیز برخوردار خواهند بود.

منبع: چاینا دیلی