باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در حاشیه نشست مشترک با رئیس کل دادگستری مازندران در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت مازندران از نظر جمعیت، اقتصاد و گردشگری بر لزوم توجه بیشتر به زیست بوم مازندران تأکید کرد و اظهار داشت: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارتباط با دریا و مرز‌های دریایی، از استان‌های مهم کشور است و پرونده‌های متعددی با حجم و ارزش مالی بالا در آن مطرح می‌شود.

وی افزود: مسائلی مربوط به ورود کالا و فعالیت بنادر، تردد و امنیت گردشگران و در کنار زمین‌خواری، تصرف اراضی و تغییر کاربری و مدیریت پسماند از جمله موضوعاتی است که دستگاه قضایی در استان با آنها مواجه است و بنابراین با قاطعیت ورود خواهد داشت.

کاظمی به برگزاری تور رسانه‌ای در مازندران اشاره کرد و گفت: خبرنگاران در جریان این برنامه رسانه‌ای از نزدیک با مسائل استان مازندران آشنا می‌شوند و علاوه بر دستاورد‌های دستگاه قضایی، مشکلاتی را که نیازمند پیگیری و مطالبه‌گری بیشتر است، مشاهده می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: عملکرد دادگستری مازندران در سال‌های اخیر در اجرای مطالبات رئیس قوه قضاییه و پیگیری موضوع تأمین آب شرب منطقه دودانگه و چهاردانگه قابل توجه است.

او گفت: اقدامات خوبی از سوی رئیس کل دادگستری، دادستان و مجموعه همکاران قضایی و اداری استان انجام شده است.

وی اظهار کرد: امیدواریم با تداوم اقدامات و پیگیری‌ها، شرایط مطلوب‌تری برای مردم مازندران فراهم شود و این استان شاهد پیشرفت باشد.

کاظمی درباره پرونده‌های اختلاس و اتهامات مطرح‌شده علیه برخی مدیران و علت اطلاع‌رسانی‌نشدن نتایج آن پرونده‌ها نیز گفت: هر موضوعی که خبرنگاران پرسشگری دارند در چارچوب قانون پاسخ داده‌ایم.

وی گفت: هر جا قانون اجازه اطلاع‌رسانی داده باشد، وظیفه ما اطلاع‌رسانی است و موضوعی وجود ندارد که بخواهیم از بیان آن خودداری کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بر ضرورت حمایت از مدیران خدمتگزار تاکید و تصریح کرد: مدیرانی که خدمتگزار هستند باید از همه جهت مورد حمایت قرار گیرد. اگر مدیری متخلف، فاسد یا اهل رانت باشد و اعتماد مردم را از بین ببرد و موجب بی‌اعتمادی آنان به کشور و مسئولان شود، باید با او قاطعانه برخورد کرد.