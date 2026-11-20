باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان غذا و دارو اعلام کرد، در بررسی‌های نظارتی انجام شده مشخص شده است تعدادی از شوینده‌ها، فوم‌ها، اسکراب‌ها، کرم‌ها، سرم‌ها و ماسک‌های پوستی بدون دریافت مجوز‌های قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی این محصولات به شرح زیر است:

اسکراب صورت و بدن با نام تجاری ODEON – FACE & BODY SCRUB

پاک‌کننده مرطوب‌کننده و ضدپیری BIOAQUA – MOISTURIZING ANTI-AGING CLEANSER

کرم مرطوب‌کننده NIVEA

پاک‌کننده مرطوب‌کننده صورت FREEMAN – FACIAL MOISTURIZING CLEANSER

شوینده لایه‌بردار ملایم JOHNSON – GENTLE EXFOLIATING WASH

لوسیون مرطوب‌کننده CERAVE – MOISTURISING LOTION

ماسک صورت SMILE & SUNLIGHT

روغن آرگان GUECK – ARGAN OIL

فوم شست‌وشوی صورت BIOAQUA – FACE WASH FOAM

کرم سفیدکننده FRUIT OF THE WOKALI – WHITE CREAM

لوسیون سفیدکننده MISTINE – WHITENING LOTION

فوم صورت MISTINE – FACIAL FOAM

سرم پمپینگ NUMBUZIN – PUMPING SERUM

کرم روشن‌کننده BEAUTY LOOP – WHITENING CREAM

سرم دور چشم شیده

کرم سفیدکننده HUSN TURK

کرم ضدلک GOLDEN SHINE

کرم شب KARIZMA – NIGHT CREAM

کرم زیبایی WHITE ROSE – BEAUTY CREAM

ژل روشن‌کننده و پاک‌کننده صورت GARNIER

پاک‌کننده پوست مناسب پوست‌های چرب و دارای آکنه BIOAQUA

پاک‌کننده و روشن‌کننده حاوی ویتامین C BIOAQUA

پاک‌کننده ضدچروک رتینول و کافئین SADOER – Retinol Caffeine Anti-Wrinkle Cleanser

پاک‌کننده ضدپیری SADOER – Anti-Aging Cleanser و پاک‌کننده صورت LUENCO – Facial Cleanser.

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآورده‌ها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر اندازد.

شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.

مردم می‌توانند برای آگاهی از آخرین اطلاعیه‌ها و هشدار‌های حوزه سلامت، اخبار را از مسیر‌های رسمی سازمان غذا و دارو دنبال کنند.