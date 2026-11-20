باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان غذا و دارو اعلام کرد، در بررسیهای نظارتی انجام شده مشخص شده است تعدادی از شویندهها، فومها، اسکرابها، کرمها، سرمها و ماسکهای پوستی بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع میشوند.
اسامی این محصولات به شرح زیر است:
اسکراب صورت و بدن با نام تجاری ODEON – FACE & BODY SCRUB
پاککننده مرطوبکننده و ضدپیری BIOAQUA – MOISTURIZING ANTI-AGING CLEANSER
کرم مرطوبکننده NIVEA
پاککننده مرطوبکننده صورت FREEMAN – FACIAL MOISTURIZING CLEANSER
شوینده لایهبردار ملایم JOHNSON – GENTLE EXFOLIATING WASH
لوسیون مرطوبکننده CERAVE – MOISTURISING LOTION
ماسک صورت SMILE & SUNLIGHT
روغن آرگان GUECK – ARGAN OIL
فوم شستوشوی صورت BIOAQUA – FACE WASH FOAM
کرم سفیدکننده FRUIT OF THE WOKALI – WHITE CREAM
لوسیون سفیدکننده MISTINE – WHITENING LOTION
فوم صورت MISTINE – FACIAL FOAM
سرم پمپینگ NUMBUZIN – PUMPING SERUM
کرم روشنکننده BEAUTY LOOP – WHITENING CREAM
سرم دور چشم شیده
کرم سفیدکننده HUSN TURK
کرم ضدلک GOLDEN SHINE
کرم شب KARIZMA – NIGHT CREAM
کرم زیبایی WHITE ROSE – BEAUTY CREAM
ژل روشنکننده و پاککننده صورت GARNIER
پاککننده پوست مناسب پوستهای چرب و دارای آکنه BIOAQUA
پاککننده و روشنکننده حاوی ویتامین C BIOAQUA
پاککننده ضدچروک رتینول و کافئین SADOER – Retinol Caffeine Anti-Wrinkle Cleanser
پاککننده ضدپیری SADOER – Anti-Aging Cleanser و پاککننده صورت LUENCO – Facial Cleanser.
سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآوردهها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز میتواند سلامت مصرفکنندگان را به خطر اندازد.
شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.
مردم میتوانند برای آگاهی از آخرین اطلاعیهها و هشدارهای حوزه سلامت، اخبار را از مسیرهای رسمی سازمان غذا و دارو دنبال کنند.